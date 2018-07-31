VTHO

The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

שֵׁם

דירוג

שווי שוק

שווי שוק מדולל לחלוטין

נתח שוק

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)

אספקת מחזור

מקסימום היצע

אספקה כוללת

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה: 2018-07-31

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים: 0.0420125, 2018-08-01

המחיר הנמוך ביותר: 0.000152617258992, 2020-03-13

בלוקצ'יין ציבורי: VET

The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

עמדות (0)
