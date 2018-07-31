VeThor Token (VTHO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי VeThor Token (VTHO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

VeThor Token (VTHO) מידע The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform. אתר רשמי: https://www.vechain.org/ מסמך לבן: https://docs.vechain.org סייר בלוקים: https://vechainstats.com/ קנה VTHOעכשיו!

VeThor Token (VTHO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור VeThor Token (VTHO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 174.66M $ 174.66M $ 174.66M ההיצע הכולל: $ 93.30B $ 93.30B $ 93.30B אספקה במחזור: $ 93.30B $ 93.30B $ 93.30B FDV (שווי מדולל מלא): $ 174.66M $ 174.66M $ 174.66M שיא כל הזמנים: $ 0.0284833 $ 0.0284833 $ 0.0284833 שפל כל הזמנים: $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 מחיר נוכחי: $ 0.001872 $ 0.001872 $ 0.001872 למידע נוסף על VeThor Token (VTHO) מחיר

VeThor Token (VTHO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של VeThor Token (VTHO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VTHO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VTHOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VTHOטוקניומיקה, חקרו אתVTHOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VTHO מעוניין להוסיף את VeThor Token (VTHO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VTHO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VTHO ב-MEXC עכשיו!

VeThor Token (VTHO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VTHOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VTHO עכשיו את היסטוריית המחירים!

VTHO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VTHO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VTHO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VTHOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

