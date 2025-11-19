Vision (VSN) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Vision (VSN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:09:00 (UTC+8)
USD

Vision (VSN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Vision (VSN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 259.26M
$ 259.26M$ 259.26M
ההיצע הכולל:
$ 4.22B
$ 4.22B$ 4.22B
אספקה במחזור:
$ 3.42B
$ 3.42B$ 3.42B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 318.32M
$ 318.32M$ 318.32M
שיא כל הזמנים:
$ 0.2299
$ 0.2299$ 0.2299
שפל כל הזמנים:
$ 0.07159644305887652
$ 0.07159644305887652$ 0.07159644305887652
מחיר נוכחי:
$ 0.07579
$ 0.07579$ 0.07579

Vision (VSN) מידע

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

אתר רשמי:
https://vision.now/
מסמך לבן:
https://cdn.bitpanda.com/media/web3/Vision_Token_Whitepaper_EN.pdf
סייר בלוקים:
https://etherscan.io/token/0x699ccf919c1dfdfa4c374292f42cadc9899bf753

Vision (VSN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Vision (VSN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של VSN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות VSNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את VSNטוקניומיקה, חקרו אתVSNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VSN

מעוניין להוסיף את Vision (VSN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VSN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Vision (VSN) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של VSNעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

VSN חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן VSN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VSN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

