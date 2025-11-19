Vision (VSN) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Vision % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.0765 $0.0765 $0.0765 +0.24% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Vision תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Vision (VSN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Vision ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.0765 בשנת 2025. Vision (VSN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Vision ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.080325 בשנת 2026. Vision (VSN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של VSN הוא $ 0.084341 עם 10.25% שיעור צמיחה. Vision (VSN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של VSN הוא $ 0.088558 עם 15.76% שיעור צמיחה. Vision (VSN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של VSN הוא $ 0.092986 עם 21.55% שיעור צמיחה. Vision (VSN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של VSN הוא $ 0.097635 עם 27.63% שיעור צמיחה. Vision (VSN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Vision עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.159038. Vision (VSN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Vision עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.259056. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.0765 0.00%

2026 $ 0.080325 5.00%

2027 $ 0.084341 10.25%

2028 $ 0.088558 15.76%

2029 $ 0.092986 21.55%

2030 $ 0.097635 27.63%

2031 $ 0.102517 34.01%

2032 $ 0.107643 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.113025 47.75%

2034 $ 0.118676 55.13%

2035 $ 0.124610 62.89%

2036 $ 0.130840 71.03%

2037 $ 0.137383 79.59%

2038 $ 0.144252 88.56%

2039 $ 0.151464 97.99%

2040 $ 0.159038 107.89% הצג עוד לטווח קצר Vision תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.0765 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.076510 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.076573 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.076814 0.41% Vision (VSN) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורVSNב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.0765 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Vision (VSN) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורVSN , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.076510 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Vision (VSN) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורVSN , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.076573 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Vision (VSN) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורVSN הוא $0.076814 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Vision מחיר נוכחי $ 0.0765$ 0.0765 $ 0.0765 שינוי מחיר (24 שעות) +0.24% שווי שוק $ 261.69M$ 261.69M $ 261.69M אספקת מחזור 3.42B 3.42B 3.42B נפח (24 שעות) $ 282.27K$ 282.27K $ 282.27K נפח (24 שעות) -- המחיר VSN העדכני הוא $ 0.0765. יש לו שינוי של +0.24% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 282.27Kב 24 שעות. בנוסף, VSN יש כמות במעגל של 3.42B ושווי שוק כולל של $ 261.69M. צפה VSN במחיר חי

Vision מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בVisionדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלVision הוא 0.0765USD. היצע במחזור של Vision(VSN) הוא 0.00 VSN , מה שמעניק לו שווי שוק של $261.69M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -0.002339 $ 0.08049 $ 0.07177

7 ימים -0.20% $ -0.019809 $ 0.09982 $ 0.07177

30 ימים -0.30% $ -0.034170 $ 0.1247 $ 0.07177 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Vision הראה תנועת מחירים של $-0.002339 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Vision נסחר בשיא של $0.09982 ושפל של $0.07177 . נרשם שינוי במחיר של -0.20% . מגמה אחרונה זו מציגה אתVSN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Vision חווה -0.30% שינוי, המשקף בערך $-0.034170 לערכו. זה מצביע על כך ש VSN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Vision המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה VSN בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Vision (VSN) מודול חיזוי מחיר עובד? Vision מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של VSNעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךVision לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של VSN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Vision. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלVSN . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלVSN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Vision.

מדוע VSN חיזוי מחירים חשוב?

VSN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם VSN כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, VSN ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של VSN בחודש הבא? על פי Vision (VSN) כלי תחזית המחירים, המחיר VSN הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 VSN בשנת 2026? המחיר של 1 Vision (VSN) היום הוא $0.0765 . על פי מודול התחזית שלעיל, VSN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של VSN בשנת 2027? Vision (VSN) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VSN עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של VSN בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Vision (VSN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של VSN בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Vision (VSN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 VSN בשנת 2030? המחיר של 1 Vision (VSN) היום הוא $0.0765 . על פי מודול התחזית שלעיל, VSN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי VSN תחזית המחיר בשנת 2040? Vision (VSN) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VSN עד שנת 2040.