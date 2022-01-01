Victoria VR (VR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Victoria VR (VR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Victoria VR (VR) מידע Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users. אתר רשמי: https://victoriavr.com/ מסמך לבן: https://www.victoriavr.com/whitepaper/Whitepaper-VictoriaVR.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x7d5121505149065b562c789a0145ed750e6e8cdd קנה VRעכשיו!

Victoria VR (VR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Victoria VR (VR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 18.15M $ 18.15M $ 18.15M ההיצע הכולל: $ 16.80B $ 16.80B $ 16.80B אספקה במחזור: $ 6.35B $ 6.35B $ 6.35B FDV (שווי מדולל מלא): $ 48.05M $ 48.05M $ 48.05M שיא כל הזמנים: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 שפל כל הזמנים: $ 0.002364555586871277 $ 0.002364555586871277 $ 0.002364555586871277 מחיר נוכחי: $ 0.00286 $ 0.00286 $ 0.00286 למידע נוסף על Victoria VR (VR) מחיר

Victoria VR (VR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Victoria VR (VR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VRטוקניומיקה, חקרו אתVRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Victoria VR (VR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VR עכשיו את היסטוריית המחירים!

VR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

