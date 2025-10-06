VPEPE מחיר היום

מחיר VPEPE (VPEPE) בזמן אמת היום הוא $ 0.0179, עם שינוי של 4.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VPEPE ל USD הוא $ 0.0179 לכל VPEPE.

VPEPE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- VPEPE. ב‑24 השעות האחרונות, VPEPE סחר בין $ 0.017 (נמוך) ל $ 0.0201 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, VPEPE נע ב +1.12% בשעה האחרונה ו -37.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 25.65K.

VPEPE (VPEPE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 25.65K$ 25.65K $ 25.65K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.60M$ 71.60M $ 71.60M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי TONCOIN

