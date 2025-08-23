עוד על VOLT

Volt Inu V3 סֵמֶל

Volt Inu V3 מְחִיר(VOLT)

1 VOLT ל USDמחיר חי:

$0.000000159
$0.000000159$0.000000159
-1.73%1D
USD
Volt Inu V3 (VOLT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:02:27 (UTC+8)

Volt Inu V3 (VOLT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000001573
$ 0.0000001573$ 0.0000001573
24 שעות נמוך
$ 0.000000166
$ 0.000000166$ 0.000000166
גבוה 24 שעות

$ 0.0000001573
$ 0.0000001573$ 0.0000001573

$ 0.000000166
$ 0.000000166$ 0.000000166

$ 0.000003512928725348
$ 0.000003512928725348$ 0.000003512928725348

$ 0.000000138313831669
$ 0.000000138313831669$ 0.000000138313831669

+0.76%

-1.73%

+1.27%

+1.27%

Volt Inu V3 (VOLT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000159. במהלך 24 השעות האחרונות, VOLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000001573 לבין שיא של $ 0.000000166, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VOLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000003512928725348, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000138313831669.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VOLT השתנה ב +0.76% במהלך השעה האחרונה, -1.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Volt Inu V3 (VOLT) מידע שוק

No.1200

$ 8.71M
$ 8.71M$ 8.71M

$ 52.85K
$ 52.85K$ 52.85K

$ 10.97M
$ 10.97M$ 10.97M

54.77T
54.77T 54.77T

69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000

69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000

79.37%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Volt Inu V3 הוא $ 8.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.85K. ההיצע במחזור של VOLT הוא 54.77T, עם היצע כולל של 69000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.97M.

Volt Inu V3 (VOLT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Volt Inu V3היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000002799-1.73%
30 ימים$ +0.0000000086+5.71%
60 ימים$ -0.0000000105-6.20%
90 ימים$ -0.0000000683-30.05%
Volt Inu V3 שינוי מחיר היום

היום,VOLT רשם שינוי של $ -0.000000002799 (-1.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Volt Inu V3 שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000000086 (+5.71%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Volt Inu V3 שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VOLT ראה שינוי של $ -0.0000000105 (-6.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Volt Inu V3 שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000683 (-30.05%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Volt Inu V3 (VOLT)?

בדוק את Volt Inu V3 עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVolt Inu V3 (VOLT)

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Volt Inu V3 זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Volt Inu V3ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVOLT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Volt Inu V3אודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVolt Inu V3 לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Volt Inu V3תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Volt Inu V3 (VOLT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Volt Inu V3 (VOLT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Volt Inu V3.

בדוק את Volt Inu V3 תחזית המחיר עכשיו‏!

Volt Inu V3 (VOLT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Volt Inu V3 (VOLT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VOLT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Volt Inu V3 (VOLT)

מחפש איך לקנותVolt Inu V3? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Volt Inu V3ב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VOLT למטבעות מקומיים

Volt Inu V3 מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Volt Inu V3, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVolt Inu V3 הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Volt Inu V3

כמה שווה Volt Inu V3 (VOLT) היום?
החי VOLTהמחיר ב USD הוא 0.000000159 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VOLT ל USD?
המחיר הנוכחי של VOLT ל USD הוא $ 0.000000159. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Volt Inu V3?
שווי השוק של VOLT הוא $ 8.71M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VOLT?
ההיצע במחזור של VOLT הוא 54.77T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VOLT?
‏‏VOLT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000003512928725348 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VOLT?
VOLT ‏‏רשם מחירATL של 0.000000138313831669 USD.
מהו נפח המסחר של VOLT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VOLT הוא $ 52.85K USD.
האם VOLT יעלה השנה?
VOLT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VOLT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:02:27 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

