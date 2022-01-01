Volt Inu V3 (VOLT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Volt Inu V3 (VOLT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Volt Inu V3 (VOLT) מידע Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets. אתר רשמי: https://voltinu.in/ מסמך לבן: https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca

Volt Inu V3 (VOLT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Volt Inu V3 (VOLT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 8.02M ההיצע הכולל: $ 69.00T אספקה במחזור: $ 54.77T FDV (שווי מדולל מלא): $ 10.10M שיא כל הזמנים: $ 0.000003595 שפל כל הזמנים: $ 0.000000138313831669 מחיר נוכחי: $ 0.0000001464

Volt Inu V3 (VOLT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Volt Inu V3 (VOLT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VOLT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VOLTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

איך לקנות VOLT מעוניין להוסיף את Volt Inu V3 (VOLT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VOLT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

Volt Inu V3 (VOLT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VOLTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

VOLT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VOLT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VOLT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

