VFY מחיר היום

מחיר VFY (VFY) בזמן אמת היום הוא $ 0.04556, עם שינוי של 1.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VFY ל USD הוא $ 0.04556 לכל VFY.

VFY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- VFY. ב‑24 השעות האחרונות, VFY סחר בין $ 0.04271 (נמוך) ל $ 0.04668 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, VFY נע ב -0.27% בשעה האחרונה ו -10.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 98.44K.

VFY (VFY) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 98.44K$ 98.44K $ 98.44K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.56M$ 45.56M $ 45.56M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ZKVERIFY

שווי השוק הנוכחי של VFY הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 98.44K. ההיצע במחזור של VFY הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.56M.