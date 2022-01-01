Babylon (BABY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Babylon (BABY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Babylon (BABY) מידע Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods. אתר רשמי: http://babylon.foundation מסמך לבן: http://docs.babylonlabs.io סייר בלוקים: https://www.mintscan.io/babylon קנה BABYעכשיו!

Babylon (BABY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Babylon (BABY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 125.60M $ 125.60M $ 125.60M ההיצע הכולל: $ 10.32B $ 10.32B $ 10.32B אספקה במחזור: $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B FDV (שווי מדולל מלא): $ 500.80M $ 500.80M $ 500.80M שיא כל הזמנים: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 שפל כל הזמנים: $ 0.03804514614989939 $ 0.03804514614989939 $ 0.03804514614989939 מחיר נוכחי: $ 0.04853 $ 0.04853 $ 0.04853 למידע נוסף על Babylon (BABY) מחיר

Babylon (BABY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Babylon (BABY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BABY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BABYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BABYטוקניומיקה, חקרו אתBABYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BABY מעוניין להוסיף את Babylon (BABY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BABY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BABY ב-MEXC עכשיו!

Babylon (BABY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BABYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BABY עכשיו את היסטוריית המחירים!

BABY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BABY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BABY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BABYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

