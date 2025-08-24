עוד על VENOM

VENOM מידע על מחיר

VENOM מסמך לבן

VENOM אתר רשמי

VENOM טוקניומיקה

VENOM תחזית מחיר

VENOM היסטוריה

VENOM מדריך קנייה

VENOMממיר מטבעות לפיאט

VENOM ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

VENOM סֵמֶל

VENOM מְחִיר(VENOM)

1 VENOM ל USDמחיר חי:

$0.14472
$0.14472$0.14472
-4.29%1D
USD
VENOM (VENOM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:23:02 (UTC+8)

VENOM (VENOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.14117
$ 0.14117$ 0.14117
24 שעות נמוך
$ 0.15287
$ 0.15287$ 0.15287
גבוה 24 שעות

$ 0.14117
$ 0.14117$ 0.14117

$ 0.15287
$ 0.15287$ 0.15287

$ 0.7954748678174979
$ 0.7954748678174979$ 0.7954748678174979

$ 0.034636160326987464
$ 0.034636160326987464$ 0.034636160326987464

+0.03%

-4.29%

-9.94%

-9.94%

VENOM (VENOM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.14472. במהלך 24 השעות האחרונות, VENOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.14117 לבין שיא של $ 0.15287, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VENOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7954748678174979, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.034636160326987464.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VENOM השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -4.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VENOM (VENOM) מידע שוק

No.289

$ 143.12M
$ 143.12M$ 143.12M

$ 29.44K
$ 29.44K$ 29.44K

$ 1.16B
$ 1.16B$ 1.16B

988.92M
988.92M 988.92M

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

7,308,118,776.91
7,308,118,776.91 7,308,118,776.91

12.36%

VENOM

שווי השוק הנוכחי של VENOM הוא $ 143.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.44K. ההיצע במחזור של VENOM הוא 988.92M, עם היצע כולל של 7308118776.91. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16B.

VENOM (VENOM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של VENOMהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0064868-4.29%
30 ימים$ -0.04347-23.10%
60 ימים$ -0.01752-10.80%
90 ימים$ +0.03993+38.10%
VENOM שינוי מחיר היום

היום,VENOM רשם שינוי של $ -0.0064868 (-4.29%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

VENOM שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.04347 (-23.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

VENOM שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VENOM ראה שינוי של $ -0.01752 (-10.80%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

VENOM שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.03993 (+38.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של VENOM (VENOM)?

בדוק את VENOM עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVENOM (VENOM)

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

VENOM זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול VENOMההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVENOM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים VENOMאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVENOM לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

VENOMתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VENOM (VENOM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VENOM (VENOM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VENOM.

בדוק את VENOM תחזית המחיר עכשיו‏!

VENOM (VENOM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VENOM (VENOM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VENOM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות VENOM (VENOM)

מחפש איך לקנותVENOM? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש VENOMב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VENOM למטבעות מקומיים

1 VENOM(VENOM) ל VND
3,808.3068
1 VENOM(VENOM) ל AUD
A$0.2214216
1 VENOM(VENOM) ל GBP
0.1070928
1 VENOM(VENOM) ל EUR
0.123012
1 VENOM(VENOM) ל USD
$0.14472
1 VENOM(VENOM) ל MYR
RM0.607824
1 VENOM(VENOM) ל TRY
5.93352
1 VENOM(VENOM) ל JPY
¥21.27384
1 VENOM(VENOM) ל ARS
ARS$195.8307624
1 VENOM(VENOM) ל RUB
11.6774568
1 VENOM(VENOM) ל INR
12.6687888
1 VENOM(VENOM) ל IDR
Rp2,334.1932216
1 VENOM(VENOM) ל KRW
200.9987136
1 VENOM(VENOM) ל PHP
8.1998352
1 VENOM(VENOM) ל EGP
￡E.7.0218144
1 VENOM(VENOM) ל BRL
R$0.781488
1 VENOM(VENOM) ל CAD
C$0.1997136
1 VENOM(VENOM) ל BDT
17.6066352
1 VENOM(VENOM) ל NGN
221.284116
1 VENOM(VENOM) ל COP
$581.2042032
1 VENOM(VENOM) ל ZAR
R.2.5427304
1 VENOM(VENOM) ל UAH
5.998644
1 VENOM(VENOM) ל VES
Bs20.2608
1 VENOM(VENOM) ל CLP
$139.07592
1 VENOM(VENOM) ל PKR
Rs41.0310144
1 VENOM(VENOM) ל KZT
77.4309888
1 VENOM(VENOM) ל THB
฿4.6918224
1 VENOM(VENOM) ל TWD
NT$4.4023824
1 VENOM(VENOM) ל AED
د.إ0.5311224
1 VENOM(VENOM) ל CHF
Fr0.115776
1 VENOM(VENOM) ל HKD
HK$1.1302632
1 VENOM(VENOM) ל AMD
֏55.4046048
1 VENOM(VENOM) ל MAD
.د.م1.30248
1 VENOM(VENOM) ל MXN
$2.6961336
1 VENOM(VENOM) ל SAR
ريال0.5427
1 VENOM(VENOM) ל PLN
0.5267808
1 VENOM(VENOM) ל RON
лв0.6251904
1 VENOM(VENOM) ל SEK
kr1.3791816
1 VENOM(VENOM) ל BGN
лв0.2416824
1 VENOM(VENOM) ל HUF
Ft49.1570424
1 VENOM(VENOM) ל CZK
3.03912
1 VENOM(VENOM) ל KWD
د.ك0.0441396
1 VENOM(VENOM) ל ILS
0.4862592
1 VENOM(VENOM) ל AOA
Kz131.9224104
1 VENOM(VENOM) ל BHD
.د.ب0.05455944
1 VENOM(VENOM) ל BMD
$0.14472
1 VENOM(VENOM) ל DKK
kr0.9233136
1 VENOM(VENOM) ל HNL
L3.7887696
1 VENOM(VENOM) ל MUR
6.6050208
1 VENOM(VENOM) ל NAD
$2.5369416
1 VENOM(VENOM) ל NOK
kr1.4587776
1 VENOM(VENOM) ל NZD
$0.246024
1 VENOM(VENOM) ל PAB
B/.0.14472
1 VENOM(VENOM) ל PGK
K0.6107184
1 VENOM(VENOM) ל QAR
ر.ق0.5253336
1 VENOM(VENOM) ל RSD
дин.14.5110744

VENOM מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של VENOM, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVENOM הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על VENOM

כמה שווה VENOM (VENOM) היום?
החי VENOMהמחיר ב USD הוא 0.14472 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VENOM ל USD?
המחיר הנוכחי של VENOM ל USD הוא $ 0.14472. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VENOM?
שווי השוק של VENOM הוא $ 143.12M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VENOM?
ההיצע במחזור של VENOM הוא 988.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VENOM?
‏‏VENOM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.7954748678174979 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VENOM?
VENOM ‏‏רשם מחירATL של 0.034636160326987464 USD.
מהו נפח המסחר של VENOM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VENOM הוא $ 29.44K USD.
האם VENOM יעלה השנה?
VENOM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VENOM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:23:02 (UTC+8)

VENOM (VENOM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

VENOM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

VENOM
VENOM
USD
USD

1 VENOM = 0.14471 USD

מסחרVENOM

USDTVENOM
$0.14472
$0.14472$0.14472
-4.30%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד