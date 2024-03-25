VENOM

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

שֵׁםVENOM

דירוגNo.278

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.03%

אספקת מחזור988,919,270

מקסימום היצע8,000,000,000

אספקה כוללת7,311,264,459.97

שיעור מחזור0.1236%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.7954748678174979,2024-03-25

המחיר הנמוך ביותר0.034636160326987464,2025-02-03

בלוקצ'יין ציבוריVENOM

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

