גלה תובנות מרכזיות לגבי Vameon (VAMEON), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:26:38 (UTC+8)
Vameon (VAMEON) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Vameon (VAMEON), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 4.61M
$ 4.61M
ההיצע הכולל:
$ 1.00T
$ 1.00T
אספקה במחזור:
$ 249.41B
$ 249.41B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 18.49M
$ 18.49M
שיא כל הזמנים:
$ 0.000953922
$ 0.000953922
שפל כל הזמנים:
$ 0.000004946453995299
$ 0.000004946453995299
מחיר נוכחי:
$ 0.00001849
$ 0.00001849

Vameon (VAMEON) מידע

Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.

אתר רשמי:
https://vameon.com/
מסמך לבן:
https://vameon.com/docs/Vameon-Whitepaper.pdf
סייר בלוקים:
https://bscscan.com/token/0xa4c3497b57c8b6d510f3707a1e9694fd791f45fb

Vameon (VAMEON) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Vameon (VAMEON) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של VAMEON אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות VAMEONהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את VAMEONטוקניומיקה, חקרו אתVAMEONהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VAMEON

מעוניין להוסיף את Vameon (VAMEON) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VAMEON, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Vameon (VAMEON) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של VAMEONעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

VAMEON חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן VAMEON עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VAMEON משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.

אנא קרא והבן את הסכם המשתמש ו מדיניות הפרטיות