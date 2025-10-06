Vameon מחיר היום

מחיר Vameon (VAMEON) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001855, עם שינוי של 0.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VAMEON ל USD הוא $ 0.00001855 לכל VAMEON.

Vameon כרגע מדורג במקום #1372 לפי שווי שוק של $ 4.63M, עם היצע במחזור של 249.41B VAMEON. ב‑24 השעות האחרונות, VAMEON סחר בין $ 0.00001843 (נמוך) ל $ 0.00001885 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.000941194040872492, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000004946453995299.

ביצועים לטווח קצר, VAMEON נע ב +0.54% בשעה האחרונה ו -3.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.39K.

Vameon (VAMEON) מידע שוק

דירוג No.1372 שווי שוק $ 4.63M$ 4.63M $ 4.63M נפח (24 שעות) $ 54.39K$ 54.39K $ 54.39K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.55M$ 18.55M $ 18.55M אספקת מחזור 249.41B 249.41B 249.41B מקסימום היצע 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 שיעור מחזור 24.94% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Vameon הוא $ 4.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.39K. ההיצע במחזור של VAMEON הוא 249.41B, עם היצע כולל של 1000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.55M.