הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Vameon % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.00001863 $0.00001863 $0.00001863 +1.19% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Vameon תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

2026 $ 0.000019 5.00%

2027 $ 0.000020 10.25%

2028 $ 0.000021 15.76%

2029 $ 0.000022 21.55%

2030 $ 0.000023 27.63%

2031 $ 0.000024 34.01%

2032 $ 0.000026 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000027 47.75%

2034 $ 0.000028 55.13%

2035 $ 0.000030 62.89%

2036 $ 0.000031 71.03%

2037 $ 0.000033 79.59%

2038 $ 0.000035 88.56%

2039 $ 0.000036 97.99%

2040 $ 0.000038 107.89% הצג עוד לטווח קצר Vameon תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000018 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000018 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000018 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000018 0.41% Vameon (VAMEON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורVAMEONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000018 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Vameon (VAMEON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורVAMEON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000018 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Vameon (VAMEON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורVAMEON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000018 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Vameon (VAMEON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורVAMEON הוא $0.000018 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Vameon מחיר נוכחי $ 0.00001863$ 0.00001863 $ 0.00001863 שינוי מחיר (24 שעות) +1.19% שווי שוק $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M אספקת מחזור 249.41B 249.41B 249.41B נפח (24 שעות) $ 53.73K$ 53.73K $ 53.73K נפח (24 שעות) -- המחיר VAMEON העדכני הוא $ 0.00001863. יש לו שינוי של +1.19% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 53.73Kב 24 שעות. בנוסף, VAMEON יש כמות במעגל של 249.41B ושווי שוק כולל של $ 4.65M. צפה VAMEON במחיר חי

Vameon מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בVameonדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלVameon הוא 0.000018USD. היצע במחזור של Vameon(VAMEON) הוא 0.00 VAMEON , מה שמעניק לו שווי שוק של $4.65M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.000000 $ 0.000018 $ 0.000018

7 ימים -0.03% $ -0.000000 $ 0.000020 $ 0.000016

30 ימים -0.18% $ -0.000004 $ 0.000026 $ 0.000016 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Vameon הראה תנועת מחירים של $-0.000000 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Vameon נסחר בשיא של $0.000020 ושפל של $0.000016 . נרשם שינוי במחיר של -0.03% . מגמה אחרונה זו מציגה אתVAMEON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Vameon חווה -0.18% שינוי, המשקף בערך $-0.000004 לערכו. זה מצביע על כך ש VAMEON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Vameon המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה VAMEON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Vameon (VAMEON) מודול חיזוי מחיר עובד? Vameon מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של VAMEONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךVameon לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של VAMEON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Vameon. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלVAMEON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלVAMEON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Vameon.

מדוע VAMEON חיזוי מחירים חשוב?

VAMEON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם VAMEON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, VAMEON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של VAMEON בחודש הבא? על פי Vameon (VAMEON) כלי תחזית המחירים, המחיר VAMEON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 VAMEON בשנת 2026? המחיר של 1 Vameon (VAMEON) היום הוא $0.000018 . על פי מודול התחזית שלעיל, VAMEON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של VAMEON בשנת 2027? Vameon (VAMEON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VAMEON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של VAMEON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Vameon (VAMEON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של VAMEON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Vameon (VAMEON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 VAMEON בשנת 2030? המחיר של 1 Vameon (VAMEON) היום הוא $0.000018 . על פי מודול התחזית שלעיל, VAMEON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי VAMEON תחזית המחיר בשנת 2040? Vameon (VAMEON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VAMEON עד שנת 2040. הירשם עכשיו