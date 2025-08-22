VAIOT (VAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02519. במהלך 24 השעות האחרונות, VAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02501 לבין שיא של $ 0.02949, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.42208355, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004549306036172591.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VAI השתנה ב -1.41% במהלך השעה האחרונה, -10.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
VAIOT (VAI) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של VAIOT הוא $ 9.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 212.34K. ההיצע במחזור של VAI הוא 387.95M, עם היצע כולל של 400000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.08M.
VAIOT (VAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של VAIOTהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.002967
-10.53%
30 ימים
$ -0.00709
-21.97%
60 ימים
$ +0.00415
+19.72%
90 ימים
$ -0.01192
-32.13%
VAIOT שינוי מחיר היום
היום,VAI רשם שינוי של $ -0.002967 (-10.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
VAIOT שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00709 (-21.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
VAIOT שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,VAI ראה שינוי של $ +0.00415 (+19.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
VAIOT שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01192 (-32.13%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של VAIOT (VAI)?
Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker.
VAIOTתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה VAIOT (VAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VAIOT (VAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VAIOT.
הבנת הטוקנומיקה של VAIOT (VAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.