VAIOT (VAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי VAIOT (VAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

VAIOT (VAI) מידע Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker. אתר רשמי: https://www.vaiot.ai/ מסמך לבן: https://github.com/VAIOT/vaiot-resources סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xD13cfD3133239a3c73a9E535A5c4DadEE36b395c קנה VAIעכשיו!

VAIOT (VAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור VAIOT (VAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 10.14M $ 10.14M $ 10.14M ההיצע הכולל: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M אספקה במחזור: $ 387.95M $ 387.95M $ 387.95M FDV (שווי מדולל מלא): $ 10.46M $ 10.46M $ 10.46M שיא כל הזמנים: $ 0.476 $ 0.476 $ 0.476 שפל כל הזמנים: $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 מחיר נוכחי: $ 0.02614 $ 0.02614 $ 0.02614 למידע נוסף על VAIOT (VAI) מחיר

VAIOT (VAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של VAIOT (VAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VAIטוקניומיקה, חקרו אתVAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VAI מעוניין להוסיף את VAIOT (VAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VAI ב-MEXC עכשיו!

VAIOT (VAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

VAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

