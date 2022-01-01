USELESS COIN (USELESS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי USELESS COIN (USELESS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

USELESS COIN (USELESS) מידע $USELESS is a cryptocurrency called "Useless Coin," focusing on uselessness and pure meme culture. אתר רשמי: https://theuselesscoin.com/ מסמך לבן: https://theuselesscoin.com/whitepaper סייר בלוקים: https://solscan.io/token/Dz9mQ9NzkBcCsuGPFJ3r1bS4wgqKMHBPiVuniW8Mbonk קנה USELESSעכשיו!

USELESS COIN (USELESS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור USELESS COIN (USELESS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 220.80M $ 220.80M $ 220.80M ההיצע הכולל: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M אספקה במחזור: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M FDV (שווי מדולל מלא): $ 221.00M $ 221.00M $ 221.00M שיא כל הזמנים: $ 0.441 $ 0.441 $ 0.441 שפל כל הזמנים: $ 0.06682009818882667 $ 0.06682009818882667 $ 0.06682009818882667 מחיר נוכחי: $ 0.221 $ 0.221 $ 0.221 למידע נוסף על USELESS COIN (USELESS) מחיר

USELESS COIN (USELESS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של USELESS COIN (USELESS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של USELESS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות USELESSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את USELESSטוקניומיקה, חקרו אתUSELESSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

USELESS COIN (USELESS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של USELESSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה USELESS עכשיו את היסטוריית המחירים!

USELESS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן USELESS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו USELESS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה USELESSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

