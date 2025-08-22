עוד על USDM

USD Mapped Token סֵמֶל

USD Mapped Token מְחִיר(USDM)

1 USDM ל USDמחיר חי:

$1.009
$1.009$1.009
+0.38%1D
USD
USD Mapped Token (USDM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:49:26 (UTC+8)

USD Mapped Token (USDM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.9999
$ 0.9999$ 0.9999
24 שעות נמוך
$ 1.0107
$ 1.0107$ 1.0107
גבוה 24 שעות

$ 0.9999
$ 0.9999$ 0.9999

$ 1.0107
$ 1.0107$ 1.0107

$ 1.0473995736000812
$ 1.0473995736000812$ 1.0473995736000812

$ 0.5961661527854328
$ 0.5961661527854328$ 0.5961661527854328

+0.21%

+0.38%

+1.35%

+1.35%

USD Mapped Token (USDM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.0092. במהלך 24 השעות האחרונות, USDM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.9999 לבין שיא של $ 1.0107, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0473995736000812, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.5961661527854328.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDM השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, +0.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USD Mapped Token (USDM) מידע שוק

No.4262

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.82K
$ 99.82K$ 99.82K

$ 153.51M
$ 153.51M$ 153.51M

0.00
0.00 0.00

--
----

152,107,153
152,107,153 152,107,153

ETH

שווי השוק הנוכחי של USD Mapped Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.82K. ההיצע במחזור של USDM הוא 0.00, עם היצע כולל של 152107153. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 153.51M.

USD Mapped Token (USDM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של USD Mapped Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00382+0.38%
30 ימים$ +0.014+1.40%
60 ימים$ -0.0224-2.18%
90 ימים$ +0.014+1.40%
USD Mapped Token שינוי מחיר היום

היום,USDM רשם שינוי של $ +0.00382 (+0.38%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

USD Mapped Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.014 (+1.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

USD Mapped Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,USDM ראה שינוי של $ -0.0224 (-2.18%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

USD Mapped Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.014 (+1.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של USD Mapped Token (USDM)?

בדוק את USD Mapped Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUSD Mapped Token (USDM)

In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange.

USD Mapped Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול USD Mapped Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUSDM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים USD Mapped Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUSD Mapped Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

USD Mapped Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה USD Mapped Token (USDM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות USD Mapped Token (USDM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור USD Mapped Token.

בדוק את USD Mapped Token תחזית המחיר עכשיו‏!

USD Mapped Token (USDM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של USD Mapped Token (USDM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות USD Mapped Token (USDM)

מחפש איך לקנותUSD Mapped Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש USD Mapped Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

USDM למטבעות מקומיים

1 USD Mapped Token(USDM) ל VND
26,557.098
1 USD Mapped Token(USDM) ל AUD
A$1.544076
1 USD Mapped Token(USDM) ל GBP
0.746808
1 USD Mapped Token(USDM) ל EUR
0.85782
1 USD Mapped Token(USDM) ל USD
$1.0092
1 USD Mapped Token(USDM) ל MYR
RM4.23864
1 USD Mapped Token(USDM) ל TRY
41.3772
1 USD Mapped Token(USDM) ל JPY
¥148.3524
1 USD Mapped Token(USDM) ל ARS
ARS$1,333.1532
1 USD Mapped Token(USDM) ל RUB
81.59382
1 USD Mapped Token(USDM) ל INR
88.385736
1 USD Mapped Token(USDM) ל IDR
Rp16,544.259648
1 USD Mapped Token(USDM) ל KRW
1,399.720032
1 USD Mapped Token(USDM) ל PHP
57.150996
1 USD Mapped Token(USDM) ל EGP
￡E.48.956292
1 USD Mapped Token(USDM) ל BRL
R$5.469864
1 USD Mapped Token(USDM) ל CAD
C$1.392696
1 USD Mapped Token(USDM) ל BDT
122.779272
1 USD Mapped Token(USDM) ל NGN
1,543.11726
1 USD Mapped Token(USDM) ל COP
$4,053.007752
1 USD Mapped Token(USDM) ל ZAR
R.17.701368
1 USD Mapped Token(USDM) ל UAH
41.83134
1 USD Mapped Token(USDM) ל VES
Bs141.288
1 USD Mapped Token(USDM) ל CLP
$967.8228
1 USD Mapped Token(USDM) ל PKR
Rs286.128384
1 USD Mapped Token(USDM) ל KZT
539.962368
1 USD Mapped Token(USDM) ל THB
฿32.728356
1 USD Mapped Token(USDM) ל TWD
NT$30.73014
1 USD Mapped Token(USDM) ל AED
د.إ3.703764
1 USD Mapped Token(USDM) ל CHF
Fr0.80736
1 USD Mapped Token(USDM) ל HKD
HK$7.881852
1 USD Mapped Token(USDM) ל AMD
֏385.332744
1 USD Mapped Token(USDM) ל MAD
.د.م9.0828
1 USD Mapped Token(USDM) ל MXN
$18.811488
1 USD Mapped Token(USDM) ל SAR
ريال3.7845
1 USD Mapped Token(USDM) ל PLN
3.673488
1 USD Mapped Token(USDM) ל RON
лв4.359744
1 USD Mapped Token(USDM) ל SEK
kr9.607584
1 USD Mapped Token(USDM) ל BGN
лв1.685364
1 USD Mapped Token(USDM) ל HUF
Ft343.148184
1 USD Mapped Token(USDM) ל CZK
21.183108
1 USD Mapped Token(USDM) ל KWD
د.ك0.307806
1 USD Mapped Token(USDM) ל ILS
3.401004
1 USD Mapped Token(USDM) ל AOA
Kz919.956444
1 USD Mapped Token(USDM) ל BHD
.د.ب0.3804684
1 USD Mapped Token(USDM) ל BMD
$1.0092
1 USD Mapped Token(USDM) ל DKK
kr6.438696
1 USD Mapped Token(USDM) ל HNL
L26.420856
1 USD Mapped Token(USDM) ל MUR
46.059888
1 USD Mapped Token(USDM) ל NAD
$17.691276
1 USD Mapped Token(USDM) ל NOK
kr10.182828
1 USD Mapped Token(USDM) ל NZD
$1.71564
1 USD Mapped Token(USDM) ל PAB
B/.1.0092
1 USD Mapped Token(USDM) ל PGK
K4.258824
1 USD Mapped Token(USDM) ל QAR
ر.ق3.663396
1 USD Mapped Token(USDM) ל RSD
дин.101.101656

USD Mapped Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של USD Mapped Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרUSD Mapped Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על USD Mapped Token

כמה שווה USD Mapped Token (USDM) היום?
החי USDMהמחיר ב USD הוא 1.0092 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDM ל USD?
המחיר הנוכחי של USDM ל USD הוא $ 1.0092. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של USD Mapped Token?
שווי השוק של USDM הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDM?
ההיצע במחזור של USDM הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDM?
‏‏USDM השיג מחיר שיא (ATH) של 1.0473995736000812 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDM?
USDM ‏‏רשם מחירATL של 0.5961661527854328 USD.
מהו נפח המסחר של USDM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDM הוא $ 99.82K USD.
האם USDM יעלה השנה?
USDM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:49:26 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

USDM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

USDM
USDM
USD
USD

1 USDM = 1.0092 USD

