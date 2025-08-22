USD Mapped Token (USDM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.0092. במהלך 24 השעות האחרונות, USDM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.9999 לבין שיא של $ 1.0107, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0473995736000812, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.5961661527854328.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDM השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, +0.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
USD Mapped Token (USDM) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של USD Mapped Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.82K. ההיצע במחזור של USDM הוא 0.00, עם היצע כולל של 152107153. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 153.51M.
USD Mapped Token (USDM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של USD Mapped Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00382
+0.38%
30 ימים
$ +0.014
+1.40%
60 ימים
$ -0.0224
-2.18%
90 ימים
$ +0.014
+1.40%
USD Mapped Token שינוי מחיר היום
היום,USDM רשם שינוי של $ +0.00382 (+0.38%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
USD Mapped Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.014 (+1.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
USD Mapped Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,USDM ראה שינוי של $ -0.0224 (-2.18%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
USD Mapped Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.014 (+1.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של USD Mapped Token (USDM)?
In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange.
USD Mapped Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה USD Mapped Token (USDM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות USD Mapped Token (USDM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור USD Mapped Token.
הבנת הטוקנומיקה של USD Mapped Token (USDM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות USD Mapped Token (USDM)
