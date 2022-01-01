USD Mapped Token (USDM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי USD Mapped Token (USDM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

USD Mapped Token (USDM) מידע In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange. אתר רשמי: https://mountainprotocol.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x59D9356E565Ab3A36dD77763Fc0d87fEaf85508C קנה USDMעכשיו!

USD Mapped Token (USDM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור USD Mapped Token (USDM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 152.11M $ 152.11M $ 152.11M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 151.57M $ 151.57M $ 151.57M שיא כל הזמנים: $ 9 $ 9 $ 9 שפל כל הזמנים: $ 0.5961661527854328 $ 0.5961661527854328 $ 0.5961661527854328 מחיר נוכחי: $ 0.9965 $ 0.9965 $ 0.9965 למידע נוסף על USD Mapped Token (USDM) מחיר

USD Mapped Token (USDM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של USD Mapped Token (USDM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של USDM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות USDMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את USDMטוקניומיקה, חקרו אתUSDMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות USDM מעוניין להוסיף את USD Mapped Token (USDM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת USDM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות USDM ב-MEXC עכשיו!

USD Mapped Token (USDM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של USDMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה USDM עכשיו את היסטוריית המחירים!

USDM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן USDM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו USDM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה USDMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!