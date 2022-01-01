Ethena USDe (USDE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ethena USDe (USDE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Ethena USDe (USDE) מידע Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi. אתר רשמי: https://www.ethena.fi/ מסמך לבן: https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3 קנה USDEעכשיו!

Ethena USDe (USDE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ethena USDe (USDE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 12.21B $ 12.21B $ 12.21B ההיצע הכולל: $ 12.20B $ 12.20B $ 12.20B אספקה במחזור: $ 12.20B $ 12.20B $ 12.20B FDV (שווי מדולל מלא): $ 12.21B $ 12.21B $ 12.21B שיא כל הזמנים: $ 1.0205 $ 1.0205 $ 1.0205 שפל כל הזמנים: $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 מחיר נוכחי: $ 1.0008 $ 1.0008 $ 1.0008 למידע נוסף על Ethena USDe (USDE) מחיר

Ethena USDe (USDE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ethena USDe (USDE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של USDE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות USDEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את USDEטוקניומיקה, חקרו אתUSDEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות USDE מעוניין להוסיף את Ethena USDe (USDE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת USDE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות USDE ב-MEXC עכשיו!

Ethena USDe (USDE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של USDEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה USDE עכשיו את היסטוריית המחירים!

USDE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן USDE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו USDE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה USDEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

