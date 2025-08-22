עוד על UNIT0

Units.Network (UNIT0) טבלת מחירים חיה
Units.Network (UNIT0) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.196
$ 0.196$ 0.196
24 שעות נמוך
$ 0.2105
$ 0.2105$ 0.2105
גבוה 24 שעות

$ 0.196
$ 0.196$ 0.196

$ 0.2105
$ 0.2105$ 0.2105

$ 3.788279893392064
$ 3.788279893392064$ 3.788279893392064

$ 0.09559489333212444
$ 0.09559489333212444$ 0.09559489333212444

0.00%

-4.15%

-6.36%

-6.36%

Units.Network (UNIT0) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.196. במהלך 24 השעות האחרונות, UNIT0 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.196 לבין שיא של $ 0.2105, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNIT0השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.788279893392064, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.09559489333212444.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNIT0 השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -4.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Units.Network (UNIT0) מידע שוק

No.2103

$ 999.45K
$ 999.45K$ 999.45K

$ 13.34K
$ 13.34K$ 13.34K

$ 19.76M
$ 19.76M$ 19.76M

5.10M
5.10M 5.10M

--
----

100,795,025.84905054
100,795,025.84905054 100,795,025.84905054

WAVES

שווי השוק הנוכחי של Units.Network הוא $ 999.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.34K. ההיצע במחזור של UNIT0 הוא 5.10M, עם היצע כולל של 100795025.84905054. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.76M.

Units.Network (UNIT0) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Units.Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.008486-4.15%
30 ימים$ +0.0937+91.59%
60 ימים$ +0.0542+38.22%
90 ימים$ +0.0176+9.86%
Units.Network שינוי מחיר היום

היום,UNIT0 רשם שינוי של $ -0.008486 (-4.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Units.Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0937 (+91.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Units.Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,UNIT0 ראה שינוי של $ +0.0542 (+38.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Units.Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0176 (+9.86%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Units.Network (UNIT0)?

בדוק את Units.Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUnits.Network (UNIT0)

UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem.

Units.Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Units.Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUNIT0 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Units.Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUnits.Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Units.Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Units.Network (UNIT0) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Units.Network (UNIT0) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Units.Network.

בדוק את Units.Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Units.Network (UNIT0) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Units.Network (UNIT0) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UNIT0 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Units.Network (UNIT0)

מחפש איך לקנותUnits.Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Units.Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

UNIT0 למטבעות מקומיים

Units.Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Units.Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרUnits.Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Units.Network

כמה שווה Units.Network (UNIT0) היום?
החי UNIT0המחיר ב USD הוא 0.196 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UNIT0 ל USD?
המחיר הנוכחי של UNIT0 ל USD הוא $ 0.196. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Units.Network?
שווי השוק של UNIT0 הוא $ 999.45K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UNIT0?
ההיצע במחזור של UNIT0 הוא 5.10M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UNIT0?
‏‏UNIT0 השיג מחיר שיא (ATH) של 3.788279893392064 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UNIT0?
UNIT0 ‏‏רשם מחירATL של 0.09559489333212444 USD.
מהו נפח המסחר של UNIT0?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UNIT0 הוא $ 13.34K USD.
האם UNIT0 יעלה השנה?
UNIT0 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UNIT0 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Units.Network (UNIT0) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

