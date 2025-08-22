עוד על TSUKA

Dejitaru Tsuka סֵמֶל

Dejitaru Tsuka מְחִיר(TSUKA)

Dejitaru Tsuka (TSUKA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:47:48 (UTC+8)

Dejitaru Tsuka (TSUKA) מידע על מחיר (USD)

Dejitaru Tsuka (TSUKA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004765. במהלך 24 השעות האחרונות, TSUKA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004702 לבין שיא של $ 0.004977, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TSUKAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.24735055084312768, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002343424462156912.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TSUKA השתנה ב -1.86% במהלך השעה האחרונה, -2.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dejitaru Tsuka (TSUKA) מידע שוק

ETH

שווי השוק הנוכחי של Dejitaru Tsuka הוא $ 4.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.25K. ההיצע במחזור של TSUKA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.77M.

Dejitaru Tsuka (TSUKA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Dejitaru Tsukaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00010271-2.11%
30 ימים$ -0.000804-14.44%
60 ימים$ +0.001536+47.56%
90 ימים$ +0.001639+52.43%
Dejitaru Tsuka שינוי מחיר היום

היום,TSUKA רשם שינוי של $ -0.00010271 (-2.11%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Dejitaru Tsuka שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000804 (-14.44%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Dejitaru Tsuka שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TSUKA ראה שינוי של $ +0.001536 (+47.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Dejitaru Tsuka שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.001639 (+52.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Dejitaru Tsuka (TSUKA)?

בדוק את Dejitaru Tsuka עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDejitaru Tsuka (TSUKA)

Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas.

Dejitaru Tsuka זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Dejitaru Tsukaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTSUKA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Dejitaru Tsukaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDejitaru Tsuka לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Dejitaru Tsukaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dejitaru Tsuka (TSUKA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dejitaru Tsuka (TSUKA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dejitaru Tsuka.

בדוק את Dejitaru Tsuka תחזית המחיר עכשיו‏!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dejitaru Tsuka (TSUKA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TSUKA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Dejitaru Tsuka (TSUKA)

מחפש איך לקנותDejitaru Tsuka? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Dejitaru Tsukaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Dejitaru Tsuka מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Dejitaru Tsuka, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרDejitaru Tsuka הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Dejitaru Tsuka

כמה שווה Dejitaru Tsuka (TSUKA) היום?
החי TSUKAהמחיר ב USD הוא 0.004765 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TSUKA ל USD?
המחיר הנוכחי של TSUKA ל USD הוא $ 0.004765. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dejitaru Tsuka?
שווי השוק של TSUKA הוא $ 4.77M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TSUKA?
ההיצע במחזור של TSUKA הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TSUKA?
‏‏TSUKA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.24735055084312768 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TSUKA?
TSUKA ‏‏רשם מחירATL של 0.002343424462156912 USD.
מהו נפח המסחר של TSUKA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TSUKA הוא $ 56.25K USD.
האם TSUKA יעלה השנה?
TSUKA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TSUKA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:47:48 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

