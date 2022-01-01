Dejitaru Tsuka (TSUKA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Dejitaru Tsuka (TSUKA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Dejitaru Tsuka (TSUKA) מידע Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas. אתר רשמי: https://tsuka.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed קנה TSUKAעכשיו!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Dejitaru Tsuka (TSUKA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.44M $ 4.44M $ 4.44M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.44M $ 4.44M $ 4.44M שיא כל הזמנים: $ 0.1597 $ 0.1597 $ 0.1597 שפל כל הזמנים: $ 0.002343424462156912 $ 0.002343424462156912 $ 0.002343424462156912 מחיר נוכחי: $ 0.004436 $ 0.004436 $ 0.004436 למידע נוסף על Dejitaru Tsuka (TSUKA) מחיר

Dejitaru Tsuka (TSUKA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Dejitaru Tsuka (TSUKA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TSUKA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TSUKAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TSUKAטוקניומיקה, חקרו אתTSUKAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TSUKA מעוניין להוסיף את Dejitaru Tsuka (TSUKA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TSUKA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TSUKA ב-MEXC עכשיו!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TSUKAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TSUKA עכשיו את היסטוריית המחירים!

TSUKA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TSUKA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TSUKA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TSUKAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!