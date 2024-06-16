TRUST AI (TRT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.561. במהלך 24 השעות האחרונות, TRT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5315 לבין שיא של $ 0.6033, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.519671753579141, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004986070176975496.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +1.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
TRUST AI (TRT) מידע שוק
No.1814
$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M
$ 43.45K
$ 43.45K$ 43.45K
$ 11.78M
$ 11.78M$ 11.78M
3.80M
3.80M 3.80M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
2024-06-16 00:00:00
$ 0.55
$ 0.55$ 0.55
ARB
שווי השוק הנוכחי של TRUST AI הוא $ 2.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 43.45K. ההיצע במחזור של TRT הוא 3.80M, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.78M.
TRUST AI (TRT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של TRUST AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.005554
+1.00%
30 ימים
$ -0.0353
-5.92%
60 ימים
$ +0.1184
+26.75%
90 ימים
$ -0.2289
-28.98%
TRUST AI שינוי מחיר היום
היום,TRT רשם שינוי של $ +0.005554 (+1.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
TRUST AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0353 (-5.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
TRUST AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TRT ראה שינוי של $ +0.1184 (+26.75%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
TRUST AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2289 (-28.98%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TRUST AI (TRT)?
Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.
TRUST AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה TRUST AI (TRT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TRUST AI (TRT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TRUST AI.
הבנת הטוקנומיקה של TRUST AI (TRT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
