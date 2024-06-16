עוד על TRT

TRUST AI סֵמֶל

TRUST AI מְחִיר(TRT)

1 TRT ל USDמחיר חי:

$0.561
$0.561
+1.00%1D
USD
TRUST AI (TRT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:47:10 (UTC+8)

TRUST AI (TRT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.5315
$ 0.5315
24 שעות נמוך
$ 0.6033
$ 0.6033
גבוה 24 שעות

$ 0.5315
$ 0.5315

$ 0.6033
$ 0.6033

$ 11.519671753579141
$ 11.519671753579141

$ 0.004986070176975496
$ 0.004986070176975496

0.00%

+1.00%

-8.84%

-8.84%

TRUST AI (TRT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.561. במהלך 24 השעות האחרונות, TRT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5315 לבין שיא של $ 0.6033, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.519671753579141, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004986070176975496.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +1.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TRUST AI (TRT) מידע שוק

No.1814

$ 2.13M
$ 2.13M

$ 43.45K
$ 43.45K

$ 11.78M
$ 11.78M

3.80M
3.80M

21,000,000
21,000,000

2024-06-16 00:00:00

$ 0.55
$ 0.55

ARB

שווי השוק הנוכחי של TRUST AI הוא $ 2.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 43.45K. ההיצע במחזור של TRT הוא 3.80M, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.78M.

TRUST AI (TRT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TRUST AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.005554+1.00%
30 ימים$ -0.0353-5.92%
60 ימים$ +0.1184+26.75%
90 ימים$ -0.2289-28.98%
TRUST AI שינוי מחיר היום

היום,TRT רשם שינוי של $ +0.005554 (+1.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TRUST AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0353 (-5.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TRUST AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TRT ראה שינוי של $ +0.1184 (+26.75%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TRUST AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2289 (-28.98%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TRUST AI (TRT)?

בדוק את TRUST AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTRUST AI (TRT)

Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.

TRUST AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TRUST AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTRT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TRUST AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTRUST AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

TRUST AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TRUST AI (TRT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TRUST AI (TRT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TRUST AI.

בדוק את TRUST AI תחזית המחיר עכשיו‏!

TRUST AI (TRT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TRUST AI (TRT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TRUST AI (TRT)

מחפש איך לקנותTRUST AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TRUST AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TRT למטבעות מקומיים

TRUST AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של TRUST AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTRUST AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TRUST AI

כמה שווה TRUST AI (TRT) היום?
החי TRTהמחיר ב USD הוא 0.561 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRT ל USD?
המחיר הנוכחי של TRT ל USD הוא $ 0.561. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TRUST AI?
שווי השוק של TRT הוא $ 2.13M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRT?
ההיצע במחזור של TRT הוא 3.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRT?
‏‏TRT השיג מחיר שיא (ATH) של 11.519671753579141 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRT?
TRT ‏‏רשם מחירATL של 0.004986070176975496 USD.
מהו נפח המסחר של TRT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRT הוא $ 43.45K USD.
האם TRT יעלה השנה?
TRT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:47:10 (UTC+8)

TRUST AI (TRT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

1 TRT = 0.561 USD

USDTTRT
$0.561
$0.561
