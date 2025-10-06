Treehouse מחיר היום

מחיר Treehouse (TREE) בזמן אמת היום הוא $ 0.1439, עם שינוי של 0.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TREE ל USD הוא $ 0.1439 לכל TREE.

Treehouse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TREE. ב‑24 השעות האחרונות, TREE סחר בין $ 0.1378 (נמוך) ל $ 0.1509 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TREE נע ב +0.77% בשעה האחרונה ו -11.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 120.71K.

Treehouse (TREE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 120.71K$ 120.71K $ 120.71K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 143.90M$ 143.90M $ 143.90M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Treehouse הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 120.71K. ההיצע במחזור של TREE הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 143.90M.