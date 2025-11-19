Treehouse (TREE) תחזית מחיר (USD)

קבל Treehouse תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה TREE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות TREE

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Treehouse % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.1451 $0.1451 $0.1451 +0.97% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Treehouse תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Treehouse (TREE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Treehouse ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.1451 בשנת 2025. Treehouse (TREE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Treehouse ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.152355 בשנת 2026. Treehouse (TREE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של TREE הוא $ 0.159972 עם 10.25% שיעור צמיחה. Treehouse (TREE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של TREE הוא $ 0.167971 עם 15.76% שיעור צמיחה. Treehouse (TREE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של TREE הוא $ 0.176369 עם 21.55% שיעור צמיחה. Treehouse (TREE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TREE הוא $ 0.185188 עם 27.63% שיעור צמיחה. Treehouse (TREE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Treehouse עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.301652. Treehouse (TREE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Treehouse עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.491360. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.1451 0.00%

2026 $ 0.152355 5.00%

2027 $ 0.159972 10.25%

2028 $ 0.167971 15.76%

2029 $ 0.176369 21.55%

2030 $ 0.185188 27.63%

2031 $ 0.194447 34.01%

2032 $ 0.204170 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.214378 47.75%

2034 $ 0.225097 55.13%

2035 $ 0.236352 62.89%

2036 $ 0.248170 71.03%

2037 $ 0.260578 79.59%

2038 $ 0.273607 88.56%

2039 $ 0.287288 97.99%

2040 $ 0.301652 107.89% הצג עוד לטווח קצר Treehouse תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.1451 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.145119 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.145239 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.145696 0.41% Treehouse (TREE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורTREEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.1451 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Treehouse (TREE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורTREE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.145119 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Treehouse (TREE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורTREE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.145239 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Treehouse (TREE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורTREE הוא $0.145696 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Treehouse מחיר נוכחי $ 0.1451$ 0.1451 $ 0.1451 שינוי מחיר (24 שעות) +0.97% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 147.84K$ 147.84K $ 147.84K נפח (24 שעות) -- המחיר TREE העדכני הוא $ 0.1451. יש לו שינוי של +0.97% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 147.84Kב 24 שעות. בנוסף, TREE יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה TREE במחיר חי

איך לקנות Treehouse (TREE) מנסה לקנות TREE? כעת ניתן לרכוש TREE באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Treehouse ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות TREE עכשיו

Treehouse מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בTreehouseדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלTreehouse הוא 0.1452USD. היצע במחזור של Treehouse(TREE) הוא 0.00 TREE , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.01% $ -0.001599 $ 0.1471 $ 0.1378

7 ימים -0.07% $ -0.012500 $ 0.1748 $ 0.1349

30 ימים -0.10% $ -0.017499 $ 0.2403 $ 0.1348 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Treehouse הראה תנועת מחירים של $-0.001599 , המשקפת -0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Treehouse נסחר בשיא של $0.1748 ושפל של $0.1349 . נרשם שינוי במחיר של -0.07% . מגמה אחרונה זו מציגה אתTREE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Treehouse חווה -0.10% שינוי, המשקף בערך $-0.017499 לערכו. זה מצביע על כך ש TREE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Treehouse המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה TREE בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Treehouse (TREE) מודול חיזוי מחיר עובד? Treehouse מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של TREEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךTreehouse לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של TREE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Treehouse. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלTREE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלTREE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Treehouse.

מדוע TREE חיזוי מחירים חשוב?

TREE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם TREE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, TREE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של TREE בחודש הבא? על פי Treehouse (TREE) כלי תחזית המחירים, המחיר TREE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 TREE בשנת 2026? המחיר של 1 Treehouse (TREE) היום הוא $0.1451 . על פי מודול התחזית שלעיל, TREE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של TREE בשנת 2027? Treehouse (TREE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TREE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של TREE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Treehouse (TREE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של TREE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Treehouse (TREE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 TREE בשנת 2030? המחיר של 1 Treehouse (TREE) היום הוא $0.1451 . על פי מודול התחזית שלעיל, TREE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי TREE תחזית המחיר בשנת 2040? Treehouse (TREE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TREE עד שנת 2040. הירשם עכשיו