Tajir Tech Hub סֵמֶל

Tajir Tech Hub מְחִיר(TJRM)

1 TJRM ל USDמחיר חי:

$0.006069
$0.006069
-2.41%1D
USD
Tajir Tech Hub (TJRM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:35:52 (UTC+8)

Tajir Tech Hub (TJRM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00605
$ 0.00605
24 שעות נמוך
$ 0.006341
$ 0.006341
גבוה 24 שעות

$ 0.00605
$ 0.00605$ 0.00605

$ 0.006341
$ 0.006341$ 0.006341

$ 0.13684820134656278
$ 0.13684820134656278$ 0.13684820134656278

$ 0.005733716466955321
$ 0.005733716466955321$ 0.005733716466955321

-0.19%

-2.41%

-5.60%

-5.60%

Tajir Tech Hub (TJRM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.006069. במהלך 24 השעות האחרונות, TJRM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00605 לבין שיא של $ 0.006341, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TJRMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.13684820134656278, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005733716466955321.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TJRM השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -2.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tajir Tech Hub (TJRM) מידע שוק

No.1517

$ 3.91M
$ 3.91M

$ 101.79K
$ 101.79K

$ 4.55M
$ 4.55M

644.95M
644.95M

750,000,000
750,000,000

749,954,915.77029
749,954,915.77029

85.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Tajir Tech Hub הוא $ 3.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 101.79K. ההיצע במחזור של TJRM הוא 644.95M, עם היצע כולל של 749954915.77029. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.55M.

Tajir Tech Hub (TJRM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Tajir Tech Hubהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00014987-2.41%
30 ימים$ -0.001933-24.16%
60 ימים$ -0.007054-53.76%
90 ימים$ -0.006031-49.85%
Tajir Tech Hub שינוי מחיר היום

היום,TJRM רשם שינוי של $ -0.00014987 (-2.41%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Tajir Tech Hub שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001933 (-24.16%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Tajir Tech Hub שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TJRM ראה שינוי של $ -0.007054 (-53.76%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Tajir Tech Hub שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.006031 (-49.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tajir Tech Hub (TJRM)?

בדוק את Tajir Tech Hub עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTajir Tech Hub (TJRM)

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

Tajir Tech Hub זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Tajir Tech Hubההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTJRM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Tajir Tech Hubאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTajir Tech Hub לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Tajir Tech Hubתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tajir Tech Hub (TJRM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tajir Tech Hub (TJRM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tajir Tech Hub.

בדוק את Tajir Tech Hub תחזית המחיר עכשיו‏!

Tajir Tech Hub (TJRM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tajir Tech Hub (TJRM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TJRM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Tajir Tech Hub (TJRM)

מחפש איך לקנותTajir Tech Hub? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Tajir Tech Hubב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TJRM למטבעות מקומיים

Tajir Tech Hub מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Tajir Tech Hub, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTajir Tech Hub הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Tajir Tech Hub

כמה שווה Tajir Tech Hub (TJRM) היום?
החי TJRMהמחיר ב USD הוא 0.006069 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TJRM ל USD?
המחיר הנוכחי של TJRM ל USD הוא $ 0.006069. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tajir Tech Hub?
שווי השוק של TJRM הוא $ 3.91M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TJRM?
ההיצע במחזור של TJRM הוא 644.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TJRM?
‏‏TJRM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.13684820134656278 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TJRM?
TJRM ‏‏רשם מחירATL של 0.005733716466955321 USD.
מהו נפח המסחר של TJRM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TJRM הוא $ 101.79K USD.
האם TJRM יעלה השנה?
TJRM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TJRM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:35:52 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

