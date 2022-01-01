Tajir Tech Hub (TJRM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Tajir Tech Hub (TJRM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Tajir Tech Hub (TJRM) מידע Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users. אתר רשמי: https://www.tajirtechhub.com/ מסמך לבן: https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo קנה TJRMעכשיו!

Tajir Tech Hub (TJRM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Tajir Tech Hub (TJRM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M ההיצע הכולל: $ 749.95M $ 749.95M $ 749.95M אספקה במחזור: $ 644.95M $ 644.95M $ 644.95M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.28M $ 4.28M $ 4.28M שיא כל הזמנים: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 שפל כל הזמנים: $ 0.005647896957739705 $ 0.005647896957739705 $ 0.005647896957739705 מחיר נוכחי: $ 0.005707 $ 0.005707 $ 0.005707 למידע נוסף על Tajir Tech Hub (TJRM) מחיר

Tajir Tech Hub (TJRM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Tajir Tech Hub (TJRM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TJRM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TJRMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TJRMטוקניומיקה, חקרו אתTJRMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TJRM מעוניין להוסיף את Tajir Tech Hub (TJRM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TJRM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TJRM ב-MEXC עכשיו!

Tajir Tech Hub (TJRM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TJRMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TJRM עכשיו את היסטוריית המחירים!

TJRM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TJRM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TJRM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TJRMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!