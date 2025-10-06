Titans Tap מחיר היום

מחיר Titans Tap (TIT) בזמן אמת היום הוא $ 0.001473, עם שינוי של 3.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TIT ל USD הוא $ 0.001473 לכל TIT.

Titans Tap כרגע מדורג במקום #9102 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 TIT. ב‑24 השעות האחרונות, TIT סחר בין $ 0.00128 (נמוך) ל $ 0.001781 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.023428722155694283, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.001000455808421485.

ביצועים לטווח קצר, TIT נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +34.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 66.94K.

Titans Tap (TIT) מידע שוק

דירוג No.9102 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 66.94K$ 66.94K $ 66.94K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 117.84M$ 117.84M $ 117.84M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 80,000,000,000 80,000,000,000 80,000,000,000 אספקה כוללת 79,999,996,900 79,999,996,900 79,999,996,900 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Titans Tap הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 66.94K. ההיצע במחזור של TIT הוא 0.00, עם היצע כולל של 79999996900. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 117.84M.