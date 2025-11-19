Titans Tap (TIT) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Titans Tap % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.001473 $0.001473 $0.001473 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Titans Tap תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Titans Tap (TIT) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Titans Tap ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001473 בשנת 2025. Titans Tap (TIT) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Titans Tap ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001546 בשנת 2026. Titans Tap (TIT) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של TIT הוא $ 0.001623 עם 10.25% שיעור צמיחה. Titans Tap (TIT) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של TIT הוא $ 0.001705 עם 15.76% שיעור צמיחה. Titans Tap (TIT) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של TIT הוא $ 0.001790 עם 21.55% שיעור צמיחה. Titans Tap (TIT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TIT הוא $ 0.001879 עם 27.63% שיעור צמיחה. Titans Tap (TIT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Titans Tap עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003062. Titans Tap (TIT) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Titans Tap עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004988. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.001473 0.00%

2026 $ 0.001546 5.00%

2027 $ 0.001623 10.25%

2028 $ 0.001705 15.76%

2029 $ 0.001790 21.55%

2030 $ 0.001879 27.63%

2031 $ 0.001973 34.01%

2032 $ 0.002072 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.002176 47.75%

2034 $ 0.002285 55.13%

2035 $ 0.002399 62.89%

2036 $ 0.002519 71.03%

2037 $ 0.002645 79.59%

2038 $ 0.002777 88.56%

2039 $ 0.002916 97.99%

2040 $ 0.003062 107.89% הצג עוד לטווח קצר Titans Tap תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.001473 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.001473 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.001474 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.001479 0.41% Titans Tap (TIT) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורTITב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.001473 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Titans Tap (TIT) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורTIT , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001473 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Titans Tap (TIT) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורTIT , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001474 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Titans Tap (TIT) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורTIT הוא $0.001479 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Titans Tap מחיר נוכחי $ 0.001473$ 0.001473 $ 0.001473 שינוי מחיר (24 שעות) 0.00% שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 נפח (24 שעות) $ 67.25K$ 67.25K $ 67.25K נפח (24 שעות) -- המחיר TIT העדכני הוא $ 0.001473. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 67.25Kב 24 שעות. בנוסף, TIT יש כמות במעגל של 0.00 ושווי שוק כולל של $ 0.00. צפה TIT במחיר חי

Titans Tap מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בTitans Tapדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלTitans Tap הוא 0.001473USD. היצע במחזור של Titans Tap(TIT) הוא 0.00 TIT , מה שמעניק לו שווי שוק של $0.00 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.03% $ -0.000061 $ 0.001534 $ 0.001266

7 ימים 0.38% $ 0.000407 $ 0.0018 $ 0.001065

30 ימים -0.00% $ -0.000001 $ 0.0018 $ 0.000332 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Titans Tap הראה תנועת מחירים של $-0.000061 , המשקפת -0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Titans Tap נסחר בשיא של $0.0018 ושפל של $0.001065 . נרשם שינוי במחיר של 0.38% . מגמה אחרונה זו מציגה אתTIT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Titans Tap חווה -0.00% שינוי, המשקף בערך $-0.000001 לערכו. זה מצביע על כך ש TIT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Titans Tap המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה TIT בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Titans Tap (TIT) מודול חיזוי מחיר עובד? Titans Tap מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של TITעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךTitans Tap לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של TIT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Titans Tap. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלTIT . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלTIT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Titans Tap.

מדוע TIT חיזוי מחירים חשוב?

TIT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם TIT כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, TIT ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של TIT בחודש הבא? על פי Titans Tap (TIT) כלי תחזית המחירים, המחיר TIT הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 TIT בשנת 2026? המחיר של 1 Titans Tap (TIT) היום הוא $0.001473 . על פי מודול התחזית שלעיל, TIT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של TIT בשנת 2027? Titans Tap (TIT) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TIT עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של TIT בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Titans Tap (TIT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של TIT בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Titans Tap (TIT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 TIT בשנת 2030? המחיר של 1 Titans Tap (TIT) היום הוא $0.001473 . על פי מודול התחזית שלעיל, TIT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי TIT תחזית המחיר בשנת 2040? Titans Tap (TIT) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TIT עד שנת 2040.