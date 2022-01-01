Ribbita by Virtuals (TIBBIR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ribbita by Virtuals (TIBBIR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) מידע TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure. אתר רשמי: https://app.virtuals.io/virtuals/18820 סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00 קנה TIBBIRעכשיו!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ribbita by Virtuals (TIBBIR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 153.46M $ 153.46M $ 153.46M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 153.46M $ 153.46M $ 153.46M שיא כל הזמנים: $ 0.2569 $ 0.2569 $ 0.2569 שפל כל הזמנים: $ 0.000642086703739138 $ 0.000642086703739138 $ 0.000642086703739138 מחיר נוכחי: $ 0.15346 $ 0.15346 $ 0.15346 למידע נוסף על Ribbita by Virtuals (TIBBIR) מחיר

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ribbita by Virtuals (TIBBIR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TIBBIR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TIBBIRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TIBBIRטוקניומיקה, חקרו אתTIBBIRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TIBBIR מעוניין להוסיף את Ribbita by Virtuals (TIBBIR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TIBBIR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TIBBIR ב-MEXC עכשיו!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TIBBIRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TIBBIR עכשיו את היסטוריית המחירים!

TIBBIR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TIBBIR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TIBBIR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TIBBIRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

