TOKYO GAMES TOKEN (TGT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003569. במהלך 24 השעות האחרונות, TGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003499 לבין שיא של $ 0.003704, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.21934455720639162, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003578401945216641.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TGT השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -3.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של TOKYO GAMES TOKEN הוא $ 573.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.90K. ההיצע במחזור של TGT הוא 160.82M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.57M.
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של TOKYO GAMES TOKENהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00012868
-3.47%
30 ימים
$ -0.001834
-33.95%
60 ימים
$ -0.014301
-80.03%
90 ימים
$ -0.077391
-95.60%
TOKYO GAMES TOKEN שינוי מחיר היום
היום,TGT רשם שינוי של $ -0.00012868 (-3.47%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
TOKYO GAMES TOKEN שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001834 (-33.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
TOKYO GAMES TOKEN שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TGT ראה שינוי של $ -0.014301 (-80.03%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
TOKYO GAMES TOKEN שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.077391 (-95.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TOKYO GAMES TOKEN (TGT)?
TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.
