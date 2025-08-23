עוד על TGT

TOKYO GAMES TOKEN סֵמֶל

TOKYO GAMES TOKEN מְחִיר(TGT)

1 TGT ל USDמחיר חי:

$0.003569
$0.003569
-3.48%1D
USD
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:07:10 (UTC+8)

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.003499
$ 0.003499$ 0.003499
24 שעות נמוך
$ 0.003704
$ 0.003704$ 0.003704
גבוה 24 שעות

$ 0.003499
$ 0.003499$ 0.003499

$ 0.003704
$ 0.003704$ 0.003704

$ 0.21934455720639162
$ 0.21934455720639162$ 0.21934455720639162

$ 0.003578401945216641
$ 0.003578401945216641$ 0.003578401945216641

+0.16%

-3.47%

-13.32%

-13.32%

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003569. במהלך 24 השעות האחרונות, TGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003499 לבין שיא של $ 0.003704, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.21934455720639162, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003578401945216641.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TGT השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -3.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) מידע שוק

No.2330

$ 573.98K
$ 573.98K$ 573.98K

$ 58.90K
$ 58.90K$ 58.90K

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

160.82M
160.82M 160.82M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.08%

IMMUTABLE

שווי השוק הנוכחי של TOKYO GAMES TOKEN הוא $ 573.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.90K. ההיצע במחזור של TGT הוא 160.82M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.57M.

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TOKYO GAMES TOKENהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00012868-3.47%
30 ימים$ -0.001834-33.95%
60 ימים$ -0.014301-80.03%
90 ימים$ -0.077391-95.60%
TOKYO GAMES TOKEN שינוי מחיר היום

היום,TGT רשם שינוי של $ -0.00012868 (-3.47%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TOKYO GAMES TOKEN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001834 (-33.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TOKYO GAMES TOKEN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TGT ראה שינוי של $ -0.014301 (-80.03%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TOKYO GAMES TOKEN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.077391 (-95.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TOKYO GAMES TOKEN (TGT)?

בדוק את TOKYO GAMES TOKEN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTOKYO GAMES TOKEN (TGT)

TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

TOKYO GAMES TOKEN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TOKYO GAMES TOKENההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTGT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TOKYO GAMES TOKENאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTOKYO GAMES TOKEN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

TOKYO GAMES TOKENתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TOKYO GAMES TOKEN (TGT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TOKYO GAMES TOKEN (TGT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TOKYO GAMES TOKEN.

בדוק את TOKYO GAMES TOKEN תחזית המחיר עכשיו‏!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TOKYO GAMES TOKEN (TGT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TGT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

מחפש איך לקנותTOKYO GAMES TOKEN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TOKYO GAMES TOKENב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TGT למטבעות מקומיים

TOKYO GAMES TOKEN מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של TOKYO GAMES TOKEN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTOKYO GAMES TOKEN הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TOKYO GAMES TOKEN

כמה שווה TOKYO GAMES TOKEN (TGT) היום?
החי TGTהמחיר ב USD הוא 0.003569 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TGT ל USD?
המחיר הנוכחי של TGT ל USD הוא $ 0.003569. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TOKYO GAMES TOKEN?
שווי השוק של TGT הוא $ 573.98K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TGT?
ההיצע במחזור של TGT הוא 160.82M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TGT?
‏‏TGT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.21934455720639162 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TGT?
TGT ‏‏רשם מחירATL של 0.003578401945216641 USD.
מהו נפח המסחר של TGT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TGT הוא $ 58.90K USD.
האם TGT יעלה השנה?
TGT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TGT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:07:10 (UTC+8)

TGT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TGT
TGT
USD
USD

1 TGT = 0.003569 USD

מסחרTGT

USDTTGT
$0.003569
$0.003569$0.003569
-3.25%

