TOKYO GAMES TOKEN (TGT) מידע TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets. אתר רשמי: https://tokyogamestoken.com/ מסמך לבן: https://tokyogamestoken.com/whitepaper/en/index.html סייר בלוקים: https://explorer.immutable.com/token/0x0FA1d8Ffa9B414ABF0F47183e088bddC32e084F3 קנה TGTעכשיו!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TOKYO GAMES TOKEN (TGT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 935.67K $ 935.67K $ 935.67K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 160.82M $ 160.82M $ 160.82M FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.82M $ 5.82M $ 5.82M שיא כל הזמנים: $ 0.25585 $ 0.25585 $ 0.25585 שפל כל הזמנים: $ 0.003062705519768743 $ 0.003062705519768743 $ 0.003062705519768743 מחיר נוכחי: $ 0.005818 $ 0.005818 $ 0.005818 למידע נוסף על TOKYO GAMES TOKEN (TGT) מחיר

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TOKYO GAMES TOKEN (TGT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TGT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TGTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TGTטוקניומיקה, חקרו אתTGTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TGTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TGT עכשיו את היסטוריית המחירים!

TGT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TGT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TGT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TGTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

