TrustFi (TFI) טבלת מחירים חיה
TrustFi (TFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0043
$ 0.0043$ 0.0043
24 שעות נמוך
$ 0.00434
$ 0.00434$ 0.00434
גבוה 24 שעות

$ 0.0043
$ 0.0043$ 0.0043

$ 0.00434
$ 0.00434$ 0.00434

$ 0.5236513290314441
$ 0.5236513290314441$ 0.5236513290314441

$ 0.003460539424845002
$ 0.003460539424845002$ 0.003460539424845002

0.00%

+0.23%

-1.60%

-1.60%

TrustFi (TFI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00433. במהלך 24 השעות האחרונות, TFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0043 לבין שיא של $ 0.00434, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5236513290314441, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003460539424845002.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TFI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TrustFi (TFI) מידע שוק

No.5011

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 10.26K
$ 10.26K$ 10.26K

$ 433.00K
$ 433.00K$ 433.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של TrustFi הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.26K. ההיצע במחזור של TFI הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 433.00K.

TrustFi (TFI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TrustFiהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000099+0.23%
30 ימים$ +0.00056+14.85%
60 ימים$ +0.00028+6.91%
90 ימים$ -0.00027-5.87%
TrustFi שינוי מחיר היום

היום,TFI רשם שינוי של $ +0.0000099 (+0.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TrustFi שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00056 (+14.85%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TrustFi שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TFI ראה שינוי של $ +0.00028 (+6.91%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TrustFi שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00027 (-5.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TrustFi (TFI)?

בדוק את TrustFi עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTrustFi (TFI)

TrustFi Network is a decentralized BaaS solution for DeFi market based on multichain environment. A complete set of product portfolios developed by TrustFi, including IDO General Protocol (named TrustFi Alpha), Decentralized Staking Contract (named TrustFi Beta) and Providing Liquidity Mining model (“PLM”), which is an important supplement to the DeFi infrastructure built on Web 3.0.

TrustFi זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TrustFiההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTFI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TrustFiאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTrustFi לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

TrustFiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TrustFi (TFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TrustFi (TFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TrustFi.

בדוק את TrustFi תחזית המחיר עכשיו‏!

TrustFi (TFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TrustFi (TFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TrustFi (TFI)

מחפש איך לקנותTrustFi? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TrustFiב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TFI למטבעות מקומיים

TrustFi מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של TrustFi, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTrustFi הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TrustFi

כמה שווה TrustFi (TFI) היום?
החי TFIהמחיר ב USD הוא 0.00433 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TFI ל USD?
המחיר הנוכחי של TFI ל USD הוא $ 0.00433. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TrustFi?
שווי השוק של TFI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TFI?
ההיצע במחזור של TFI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TFI?
‏‏TFI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.5236513290314441 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TFI?
TFI ‏‏רשם מחירATL של 0.003460539424845002 USD.
מהו נפח המסחר של TFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TFI הוא $ 10.26K USD.
האם TFI יעלה השנה?
TFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
