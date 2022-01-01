TrustFi (TFI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TrustFi (TFI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TrustFi (TFI) מידע TrustFi Network is a decentralized BaaS solution for DeFi market based on multichain environment. A complete set of product portfolios developed by TrustFi, including IDO General Protocol (named TrustFi Alpha), Decentralized Staking Contract (named TrustFi Beta) and Providing Liquidity Mining model (“PLM”), which is an important supplement to the DeFi infrastructure built on Web 3.0. אתר רשמי: https://trustfi.org/ מסמך לבן: https://docs.trustfi.org/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x7565ab68d3f9dadff127f864103c8c706cf28235 קנה TFIעכשיו!

TrustFi (TFI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TrustFi (TFI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 430.00K $ 430.00K $ 430.00K שיא כל הזמנים: $ 0.077 $ 0.077 $ 0.077 שפל כל הזמנים: $ 0.003460539424845002 $ 0.003460539424845002 $ 0.003460539424845002 מחיר נוכחי: $ 0.0043 $ 0.0043 $ 0.0043 למידע נוסף על TrustFi (TFI) מחיר

TrustFi (TFI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TrustFi (TFI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TFI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TFIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TFIטוקניומיקה, חקרו אתTFIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TFI מעוניין להוסיף את TrustFi (TFI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TFI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TFI ב-MEXC עכשיו!

TrustFi (TFI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TFIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TFI עכשיו את היסטוריית המחירים!

TFI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TFI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TFI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TFIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

