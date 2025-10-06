Tectum Cash מחיר היום

מחיר Tectum Cash (TCT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TCT ל USD הוא $ 0 לכל TCT.

Tectum Cash כרגע מדורג במקום #4341 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 25.00M TCT. ב‑24 השעות האחרונות, TCT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.2010723330700808, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.14794692498366946.

ביצועים לטווח קצר, TCT נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Tectum Cash (TCT) מידע שוק

דירוג No.4341 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 25.00M 25.00M 25.00M מקסימום היצע 100,000,000 100,000,000 100,000,000 אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 שיעור מחזור 25.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Tectum Cash הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של TCT הוא 25.00M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.