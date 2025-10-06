Tectum Cash מְחִיר(TCT)
מחיר Tectum Cash (TCT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TCT ל USD הוא $ 0 לכל TCT.
Tectum Cash כרגע מדורג במקום #4341 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 25.00M TCT. ב‑24 השעות האחרונות, TCT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.2010723330700808, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.14794692498366946.
ביצועים לטווח קצר, TCT נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.
No.4341
25.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Tectum Cash הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של TCT הוא 25.00M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
עקוב אחר שינויי המחירים של Tectum Cashהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|0.00%
|30 ימים
|$ 0
|0.00%
|60 ימים
|$ 0
|0.00%
|90 ימים
|$ 0
|0.00%
היום,TCT רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ 0 (0.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TCT ראה שינוי של $ 0 (0.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ 0 (0.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tectum Cash (TCT)?
בדוק את Tectum Cash עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.
בשנת 2040, המחיר של Tectum Cash עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.
מוכן להתחיל עם Tectum Cash? קניית TCT מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Tectum Cash. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Tectum Cash (TCT) מסע הקנייה שלך.
החזקת Tectum Cash מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך
קנייה של Tectum Cash (TCT) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.
בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר
בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.
TCT (Tectum Cash Token) is the utility and governance token of the Tectum ecosystem. It gives holders access to exclusive benefits-rewards, premium tools, early access, and decision-making power.
למובן מעמיק יותר של Tectum Cash, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|12-03 18:46:22
|מדיניות מטבע
חקיקה חדשה בבריטניה: מטבעות קריפטוגרפיים משולבים במערכת הגנת "רכוש אישי"
|12-03 10:11:55
|עדכוני תעשייה
שוק הקריפטו מראה התאוששות עם רווחים נרחבים, SUI ו-PENGU עולים מעל 20%
|12-03 06:23:37
|עדכוני תעשייה
376 מיליון דולר חוסלו בשוק ב-24 השעות האחרונות, בעיקר פוזיציות קצרות
|12-03 00:03:54
|עדכוני תעשייה
דירוג זרימת/יציאת כספים בספוט ל-24 שעות: יציאה נטו של 126 מיליון דולר ב-ETH, יציאה נטו של 18.2 מיליון דולר ב-ZEC
|12-02 14:51:38
|עדכוני תעשייה
מטבעות מם ותיקים יותר במערכת האקולוגית של Solana מציגים התאוששות משמעותית היום, ZEREBRO עלה ביותר מ-35%
|12-01 22:37:50
|עדכוני תעשייה
קוינשיירס: זרימה נטו של 1.07 מיליארד דולר למוצרי השקעה בנכסים דיגיטליים בשבוע שעבר
פתח פוזיציה לונג או שורט ב TCT עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של TCT USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.
חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Tectum Cash מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.
מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC
מטבעות קריפטוגרפיים מגמתיים כיום שזוכים לתשומת לב משמעותית בשוק
מטבעות קריפטוגרפיים שרשומים לאחרונה הזמינים למסחר
העליות הגדולות ביותר בקריפטו היום
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.
סְכוּם
1 TCT = 0 USD