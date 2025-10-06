ExchangeDEX+
מחיר Tectum Cash בזמן אמת היום הוא 0 USD.TCT שווי השוק הוא 0 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר TCT ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!מחיר Tectum Cash בזמן אמת היום הוא 0 USD.TCT שווי השוק הוא 0 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר TCT ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

Tectum Cash (TCT) טבלת מחירים חיה
Tectum Cash מחיר היום

העמוד עודכן לאחרונה: 2025-12-04 07:00:21 (UTC+8)

Tectum Cash מחיר היום

מחיר Tectum Cash (TCT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TCT ל USD הוא $ 0 לכל TCT.

Tectum Cash כרגע מדורג במקום #4341 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 25.00M TCT. ב‑24 השעות האחרונות, TCT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.2010723330700808, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.14794692498366946.

ביצועים לטווח קצר, TCT נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Tectum Cash (TCT) מידע שוק

No.4341

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

25.00M
25.00M 25.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

25.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Tectum Cash הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של TCT הוא 25.00M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.

Tectum Cash היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.2010723330700808
$ 0.2010723330700808$ 0.2010723330700808

$ 0.14794692498366946
$ 0.14794692498366946$ 0.14794692498366946

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Tectum Cash (TCT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Tectum Cashהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ 00.00%
60 ימים$ 00.00%
90 ימים$ 00.00%
Tectum Cash שינוי מחיר היום

היום,TCT רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Tectum Cash שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ 0 (0.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Tectum Cash שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TCT ראה שינוי של $ 0 (0.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Tectum Cash שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ 0 (0.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tectum Cash (TCT)?

בדוק את Tectum Cash עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Tectum Cash

Tectum Cash (TCT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TCT הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Tectum Cash (TCT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Tectum Cash עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Tectum Cash יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור TCT תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על Tectum Cash תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב Tectum Cash

מוכן להתחיל עם Tectum Cash? קניית TCT מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Tectum Cash. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Tectum Cash (TCT) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-25.00M אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וTectum Cashיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Tectum Cash (TCT) מדריך

מה אפשר לעשות עם Tectum Cash

החזקת Tectum Cash מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

  • חקור את שוק הספוט של MEXC

    חקור את שוק הספוט של MEXC

    סחור ביותר מ 2,800 טוקנים עם עמלות נמוכות במיוחד.

    מסחר בחוזים עתידיים

    מסחר בחוזים עתידיים

    סחור במינוף של עד 500x ונזילות עמוקה.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    הימר על טוקנים וקבל איירדרופים מדהימים.

    טרום-מסחר של MEXC

    טרום-מסחר של MEXC

    קנה ומכור טוקנים חדשים לפני שהם נרשמים רשמית.

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Tectum Cash (TCT) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
יוצר
--
לוקח
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
יוצר
--
לוקח

בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהTectum Cash (TCT)

TCT (Tectum Cash Token) is the utility and governance token of the Tectum ecosystem. It gives holders access to exclusive benefits-rewards, premium tools, early access, and decision-making power.

Tectum Cash מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Tectum Cash, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרTectum Cash הרשמי
חסום סייר

כמה שווה 1 Tectum Cash ב-2030?
אם Tectum Cash תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Tectum Cash מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-12-04 07:00:21 (UTC+8)

Tectum Cash (TCT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
12-03 18:46:22מדיניות מטבע
חקיקה חדשה בבריטניה: מטבעות קריפטוגרפיים משולבים במערכת הגנת "רכוש אישי"
12-03 10:11:55עדכוני תעשייה
שוק הקריפטו מראה התאוששות עם רווחים נרחבים, SUI ו-PENGU עולים מעל 20%
12-03 06:23:37עדכוני תעשייה
376 מיליון דולר חוסלו בשוק ב-24 השעות האחרונות, בעיקר פוזיציות קצרות
12-03 00:03:54עדכוני תעשייה
דירוג זרימת/יציאת כספים בספוט ל-24 שעות: יציאה נטו של 126 מיליון דולר ב-ETH, יציאה נטו של 18.2 מיליון דולר ב-ZEC
12-02 14:51:38עדכוני תעשייה
מטבעות מם ותיקים יותר במערכת האקולוגית של Solana מציגים התאוששות משמעותית היום, ZEREBRO עלה ביותר מ-35%
12-01 22:37:50עדכוני תעשייה
קוינשיירס: זרימה נטו של 1.07 מיליארד דולר למוצרי השקעה בנכסים דיגיטליים בשבוע שעבר

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

