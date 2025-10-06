TCOM Global מחיר היום

מחיר TCOM Global (TCOM) בזמן אמת היום הוא $ 0.05081, עם שינוי של 0.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TCOM ל USD הוא $ 0.05081 לכל TCOM.

TCOM Global כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TCOM. ב‑24 השעות האחרונות, TCOM סחר בין $ 0.05037 (נמוך) ל $ 0.05111 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TCOM נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו -7.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 116.55K.

TCOM Global (TCOM) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 116.55K$ 116.55K $ 116.55K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.81M$ 50.81M $ 50.81M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של TCOM Global הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 116.55K. ההיצע במחזור של TCOM הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.81M.