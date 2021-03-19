עוד על TARA

TARA מידע על מחיר

TARA מסמך לבן

TARA אתר רשמי

TARA טוקניומיקה

TARA תחזית מחיר

TARA היסטוריה

TARA מדריך קנייה

TARAממיר מטבעות לפיאט

TARA ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Taraxa Coin סֵמֶל

Taraxa Coin מְחִיר(TARA)

1 TARA ל USDמחיר חי:

$0.0020424
$0.0020424$0.0020424
+0.71%1D
USD
Taraxa Coin (TARA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:18:40 (UTC+8)

Taraxa Coin (TARA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0019408
$ 0.0019408$ 0.0019408
24 שעות נמוך
$ 0.0022
$ 0.0022$ 0.0022
גבוה 24 שעות

$ 0.0019408
$ 0.0019408$ 0.0019408

$ 0.0022
$ 0.0022$ 0.0022

$ 0.07728197
$ 0.07728197$ 0.07728197

$ 0.000591558231188284
$ 0.000591558231188284$ 0.000591558231188284

+1.19%

+0.71%

-12.09%

-12.09%

Taraxa Coin (TARA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0020402. במהלך 24 השעות האחרונות, TARA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0019408 לבין שיא של $ 0.0022, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TARAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07728197, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000591558231188284.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TARA השתנה ב +1.19% במהלך השעה האחרונה, +0.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Taraxa Coin (TARA) מידע שוק

No.1099

$ 11.40M
$ 11.40M$ 11.40M

$ 86.03K
$ 86.03K$ 86.03K

$ 24.48M
$ 24.48M$ 24.48M

5.59B
5.59B 5.59B

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

10,828,162,717
10,828,162,717 10,828,162,717

46.54%

2021-03-19 00:00:00

TARA

שווי השוק הנוכחי של Taraxa Coin הוא $ 11.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 86.03K. ההיצע במחזור של TARA הוא 5.59B, עם היצע כולל של 10828162717. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.48M.

Taraxa Coin (TARA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Taraxa Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000014399+0.71%
30 ימים$ -0.0009002-30.62%
60 ימים$ +0.0004061+24.85%
90 ימים$ -0.0020702-50.37%
Taraxa Coin שינוי מחיר היום

היום,TARA רשם שינוי של $ +0.000014399 (+0.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Taraxa Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0009002 (-30.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Taraxa Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TARA ראה שינוי של $ +0.0004061 (+24.85%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Taraxa Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0020702 (-50.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Taraxa Coin (TARA)?

בדוק את Taraxa Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTaraxa Coin (TARA)

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

Taraxa Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Taraxa Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTARA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Taraxa Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTaraxa Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Taraxa Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Taraxa Coin (TARA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Taraxa Coin (TARA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Taraxa Coin.

בדוק את Taraxa Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Taraxa Coin (TARA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Taraxa Coin (TARA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TARA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Taraxa Coin (TARA)

מחפש איך לקנותTaraxa Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Taraxa Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TARA למטבעות מקומיים

1 Taraxa Coin(TARA) ל VND
53.687863
1 Taraxa Coin(TARA) ל AUD
A$0.003121506
1 Taraxa Coin(TARA) ל GBP
0.001509748
1 Taraxa Coin(TARA) ל EUR
0.00173417
1 Taraxa Coin(TARA) ל USD
$0.0020402
1 Taraxa Coin(TARA) ל MYR
RM0.00856884
1 Taraxa Coin(TARA) ל TRY
0.0836482
1 Taraxa Coin(TARA) ל JPY
¥0.2999094
1 Taraxa Coin(TARA) ל ARS
ARS$2.738519656
1 Taraxa Coin(TARA) ל RUB
0.164623738
1 Taraxa Coin(TARA) ל INR
0.178599108
1 Taraxa Coin(TARA) ל IDR
Rp32.906447006
1 Taraxa Coin(TARA) ל KRW
2.833592976
1 Taraxa Coin(TARA) ל PHP
0.115597732
1 Taraxa Coin(TARA) ל EGP
￡E.0.098990504
1 Taraxa Coin(TARA) ל BRL
R$0.01101708
1 Taraxa Coin(TARA) ל CAD
C$0.002815476
1 Taraxa Coin(TARA) ל BDT
0.248210732
1 Taraxa Coin(TARA) ל NGN
3.11956781
1 Taraxa Coin(TARA) ל COP
$8.193565612
1 Taraxa Coin(TARA) ל ZAR
R.0.035846314
1 Taraxa Coin(TARA) ל UAH
0.08456629
1 Taraxa Coin(TARA) ל VES
Bs0.285628
1 Taraxa Coin(TARA) ל CLP
$1.958592
1 Taraxa Coin(TARA) ל PKR
Rs0.578437504
1 Taraxa Coin(TARA) ל KZT
1.091588608
1 Taraxa Coin(TARA) ל THB
฿0.066143284
1 Taraxa Coin(TARA) ל TWD
NT$0.062062884
1 Taraxa Coin(TARA) ל AED
د.إ0.007487534
1 Taraxa Coin(TARA) ל CHF
Fr0.00163216
1 Taraxa Coin(TARA) ל HKD
HK$0.015933962
1 Taraxa Coin(TARA) ל AMD
֏0.781070168
1 Taraxa Coin(TARA) ל MAD
.د.م0.0183618
1 Taraxa Coin(TARA) ל MXN
$0.038008926
1 Taraxa Coin(TARA) ל SAR
ريال0.00765075
1 Taraxa Coin(TARA) ל PLN
0.007426328
1 Taraxa Coin(TARA) ל RON
лв0.008813664
1 Taraxa Coin(TARA) ל SEK
kr0.019443106
1 Taraxa Coin(TARA) ל BGN
лв0.003407134
1 Taraxa Coin(TARA) ל HUF
Ft0.693219156
1 Taraxa Coin(TARA) ל CZK
0.042823798
1 Taraxa Coin(TARA) ל KWD
د.ك0.000622261
1 Taraxa Coin(TARA) ל ILS
0.006855072
1 Taraxa Coin(TARA) ל AOA
Kz1.859785114
1 Taraxa Coin(TARA) ל BHD
.د.ب0.0007691554
1 Taraxa Coin(TARA) ל BMD
$0.0020402
1 Taraxa Coin(TARA) ל DKK
kr0.013016476
1 Taraxa Coin(TARA) ל HNL
L0.053412436
1 Taraxa Coin(TARA) ל MUR
0.093114728
1 Taraxa Coin(TARA) ל NAD
$0.035764706
1 Taraxa Coin(TARA) ל NOK
kr0.020565216
1 Taraxa Coin(TARA) ל NZD
$0.00346834
1 Taraxa Coin(TARA) ל PAB
B/.0.0020402
1 Taraxa Coin(TARA) ל PGK
K0.008609644
1 Taraxa Coin(TARA) ל QAR
ر.ق0.007405926
1 Taraxa Coin(TARA) ל RSD
дин.0.20442804

Taraxa Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Taraxa Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTaraxa Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Taraxa Coin

כמה שווה Taraxa Coin (TARA) היום?
החי TARAהמחיר ב USD הוא 0.0020402 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TARA ל USD?
המחיר הנוכחי של TARA ל USD הוא $ 0.0020402. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Taraxa Coin?
שווי השוק של TARA הוא $ 11.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TARA?
ההיצע במחזור של TARA הוא 5.59B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TARA?
‏‏TARA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07728197 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TARA?
TARA ‏‏רשם מחירATL של 0.000591558231188284 USD.
מהו נפח המסחר של TARA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TARA הוא $ 86.03K USD.
האם TARA יעלה השנה?
TARA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TARA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:18:40 (UTC+8)

Taraxa Coin (TARA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

TARA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TARA
TARA
USD
USD

1 TARA = 0.0020402 USD

מסחרTARA

USDTTARA
$0.0020424
$0.0020424$0.0020424
+0.69%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד