מה זהTaraxa Coin (TARA)

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

Taraxa Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Taraxa Coin (TARA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Taraxa Coin (TARA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Taraxa Coin.

Taraxa Coin (TARA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Taraxa Coin (TARA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TARA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Taraxa Coin (TARA)

Taraxa Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Taraxa Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Taraxa Coin כמה שווה Taraxa Coin (TARA) היום? החי TARAהמחיר ב USD הוא 0.0020402 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי TARA ל USD? $ 0.0020402 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של TARA ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Taraxa Coin? שווי השוק של TARA הוא $ 11.40M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של TARA? ההיצע במחזור של TARA הוא 5.59B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TARA? ‏‏TARA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07728197 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TARA? TARA ‏‏רשם מחירATL של 0.000591558231188284 USD . מהו נפח המסחר של TARA? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TARA הוא $ 86.03K USD . האם TARA יעלה השנה? TARA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TARA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

