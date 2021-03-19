Taraxa Coin (TARA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0020402. במהלך 24 השעות האחרונות, TARA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0019408 לבין שיא של $ 0.0022, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TARAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07728197, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000591558231188284.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TARA השתנה ב +1.19% במהלך השעה האחרונה, +0.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Taraxa Coin (TARA) מידע שוק
No.1099
$ 11.40M
$ 11.40M$ 11.40M
$ 86.03K
$ 86.03K$ 86.03K
$ 24.48M
$ 24.48M$ 24.48M
5.59B
5.59B 5.59B
12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000
10,828,162,717
10,828,162,717 10,828,162,717
46.54%
2021-03-19 00:00:00
TARA
שווי השוק הנוכחי של Taraxa Coin הוא $ 11.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 86.03K. ההיצע במחזור של TARA הוא 5.59B, עם היצע כולל של 10828162717. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.48M.
Taraxa Coin (TARA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Taraxa Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.000014399
+0.71%
30 ימים
$ -0.0009002
-30.62%
60 ימים
$ +0.0004061
+24.85%
90 ימים
$ -0.0020702
-50.37%
Taraxa Coin שינוי מחיר היום
היום,TARA רשם שינוי של $ +0.000014399 (+0.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Taraxa Coin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0009002 (-30.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Taraxa Coin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TARA ראה שינוי של $ +0.0004061 (+24.85%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Taraxa Coin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0020702 (-50.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Taraxa Coin (TARA)?
Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.
Taraxa Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Taraxa Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקTARA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Taraxa Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTaraxa Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Taraxa Coinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Taraxa Coin (TARA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Taraxa Coin (TARA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Taraxa Coin.
הבנת הטוקנומיקה של Taraxa Coin (TARA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TARA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Taraxa Coin (TARA)
מחפש איך לקנותTaraxa Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Taraxa Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
