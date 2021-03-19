Taraxa Coin (TARA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Taraxa Coin (TARA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Taraxa Coin (TARA) מידע Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless. אתר רשמי: https://www.taraxa.io/ מסמך לבן: https://docs.taraxa.io/ סייר בלוקים: https://mainnet.explorer.taraxa.io/ קנה TARAעכשיו!

Taraxa Coin (TARA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Taraxa Coin (TARA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 10.99M $ 10.99M $ 10.99M ההיצע הכולל: $ 10.83B $ 10.83B $ 10.83B אספקה במחזור: $ 5.63B $ 5.63B $ 5.63B FDV (שווי מדולל מלא): $ 23.43M $ 23.43M $ 23.43M שיא כל הזמנים: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 שפל כל הזמנים: $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 מחיר נוכחי: $ 0.0019526 $ 0.0019526 $ 0.0019526 למידע נוסף על Taraxa Coin (TARA) מחיר

Taraxa Coin (TARA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Taraxa Coin (TARA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TARA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TARAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TARAטוקניומיקה, חקרו אתTARAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TARA מעוניין להוסיף את Taraxa Coin (TARA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TARA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TARA ב-MEXC עכשיו!

Taraxa Coin (TARA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TARAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TARA עכשיו את היסטוריית המחירים!

TARA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TARA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TARA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TARAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!