Taiko (TAIKO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Taiko (TAIKO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.

Taiko (TAIKO) מידע Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API. אתר רשמי: https://taiko.xyz/ מסמך לבן: https://docs.taiko.xyz/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x10dea67478c5f8c5e2d90e5e9b26dbe60c54d800 קנה TAIKOעכשיו!

Taiko (TAIKO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Taiko (TAIKO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 75.10M $ 75.10M $ 75.10M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 178.90M $ 178.90M $ 178.90M FDV (שווי מדולל מלא): $ 419.80M $ 419.80M $ 419.80M שיא כל הזמנים: $ 4 $ 4 $ 4 שפל כל הזמנים: $ 0.3438804476028733 $ 0.3438804476028733 $ 0.3438804476028733 מחיר נוכחי: $ 0.4198 $ 0.4198 $ 0.4198 למידע נוסף על Taiko (TAIKO) מחיר

Taiko (TAIKO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Taiko (TAIKO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TAIKO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TAIKOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TAIKOטוקניומיקה, חקרו אתTAIKOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TAIKO מעוניין להוסיף את Taiko (TAIKO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TAIKO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TAIKO ב-MEXC עכשיו!

Taiko (TAIKO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TAIKOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TAIKO עכשיו את היסטוריית המחירים!

TAIKO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TAIKO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TAIKO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TAIKOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

