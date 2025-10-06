Trusta.AI מחיר היום

מחיר Trusta.AI (TA) בזמן אמת היום הוא $ 0.03345, עם שינוי של 1.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TA ל USD הוא $ 0.03345 לכל TA.

Trusta.AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TA. ב‑24 השעות האחרונות, TA סחר בין $ 0.0325 (נמוך) ל $ 0.03513 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TA נע ב -1.45% בשעה האחרונה ו -26.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 169.63K.

Trusta.AI (TA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 169.63K$ 169.63K $ 169.63K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.45M$ 33.45M $ 33.45M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי LINEA

שווי השוק הנוכחי של Trusta.AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 169.63K. ההיצע במחזור של TA הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.45M.