Switchboard מחיר היום

מחיר Switchboard (SWTCH) בזמן אמת היום הוא $ 0.06223, עם שינוי של 3.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SWTCH ל USD הוא $ 0.06223 לכל SWTCH.

Switchboard כרגע מדורג במקום #1000 לפי שווי שוק של $ 10.68M, עם היצע במחזור של 171.61M SWTCH. ב‑24 השעות האחרונות, SWTCH סחר בין $ 0.06073 (נמוך) ל $ 0.08291 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.20357481128794683, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.051817999385382896.

ביצועים לטווח קצר, SWTCH נע ב -0.20% בשעה האחרונה ו -14.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 155.58K.

Switchboard (SWTCH) מידע שוק

דירוג No.1000 שווי שוק $ 10.68M$ 10.68M $ 10.68M נפח (24 שעות) $ 155.58K$ 155.58K $ 155.58K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.23M$ 62.23M $ 62.23M אספקת מחזור 171.61M 171.61M 171.61M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 17.16% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Switchboard הוא $ 10.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 155.58K. ההיצע במחזור של SWTCH הוא 171.61M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.23M.