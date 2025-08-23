Swingby (SWINGBY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0007203. במהלך 24 השעות האחרונות, SWINGBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00066 לבין שיא של $ 0.00081557, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWINGBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.13198303, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000070124516478627.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWINGBY השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, +9.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Swingby (SWINGBY) מידע שוק
No.2363
$ 640.91K
$ 640.91K$ 640.91K
$ 3.50K
$ 3.50K$ 3.50K
$ 666.28K
$ 666.28K$ 666.28K
889.79M
889.79M 889.79M
925,000,000
925,000,000 925,000,000
889,788,091.4323165
889,788,091.4323165 889,788,091.4323165
96.19%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Swingby הוא $ 640.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.50K. ההיצע במחזור של SWINGBY הוא 889.79M, עם היצע כולל של 889788091.4323165. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 666.28K.
Swingby (SWINGBY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Swingbyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0000602615
+9.13%
30 ימים
$ -0.00035477
-33.00%
60 ימים
$ +0.0002342
+48.17%
90 ימים
$ +0.00065386
+984.13%
Swingby שינוי מחיר היום
היום,SWINGBY רשם שינוי של $ +0.0000602615 (+9.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Swingby שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00035477 (-33.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Swingby שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SWINGBY ראה שינוי של $ +0.0002342 (+48.17%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Swingby שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00065386 (+984.13%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Swingby (SWINGBY)?
Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.
Swingby זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Swingbyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSwingby לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Swingbyתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Swingby (SWINGBY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Swingby (SWINGBY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Swingby.
הבנת הטוקנומיקה של Swingby (SWINGBY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SWINGBY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Swingby (SWINGBY)
מחפש איך לקנותSwingby? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Swingbyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.