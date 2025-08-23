עוד על SWINGBY

SWINGBY מידע על מחיר

SWINGBY מסמך לבן

SWINGBY אתר רשמי

SWINGBY טוקניומיקה

SWINGBY תחזית מחיר

SWINGBY היסטוריה

SWINGBY מדריך קנייה

SWINGBYממיר מטבעות לפיאט

SWINGBY ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Swingby סֵמֶל

Swingby מְחִיר(SWINGBY)

1 SWINGBY ל USDמחיר חי:

$0.0007203
$0.0007203$0.0007203
+9.13%1D
USD
Swingby (SWINGBY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:05:06 (UTC+8)

Swingby (SWINGBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00066
$ 0.00066$ 0.00066
24 שעות נמוך
$ 0.00081557
$ 0.00081557$ 0.00081557
גבוה 24 שעות

$ 0.00066
$ 0.00066$ 0.00066

$ 0.00081557
$ 0.00081557$ 0.00081557

$ 1.13198303
$ 1.13198303$ 1.13198303

$ 0.000070124516478627
$ 0.000070124516478627$ 0.000070124516478627

-0.41%

+9.13%

+16.15%

+16.15%

Swingby (SWINGBY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0007203. במהלך 24 השעות האחרונות, SWINGBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00066 לבין שיא של $ 0.00081557, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWINGBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.13198303, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000070124516478627.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWINGBY השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, +9.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Swingby (SWINGBY) מידע שוק

No.2363

$ 640.91K
$ 640.91K$ 640.91K

$ 3.50K
$ 3.50K$ 3.50K

$ 666.28K
$ 666.28K$ 666.28K

889.79M
889.79M 889.79M

925,000,000
925,000,000 925,000,000

889,788,091.4323165
889,788,091.4323165 889,788,091.4323165

96.19%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Swingby הוא $ 640.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.50K. ההיצע במחזור של SWINGBY הוא 889.79M, עם היצע כולל של 889788091.4323165. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 666.28K.

Swingby (SWINGBY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Swingbyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000602615+9.13%
30 ימים$ -0.00035477-33.00%
60 ימים$ +0.0002342+48.17%
90 ימים$ +0.00065386+984.13%
Swingby שינוי מחיר היום

היום,SWINGBY רשם שינוי של $ +0.0000602615 (+9.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Swingby שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00035477 (-33.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Swingby שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SWINGBY ראה שינוי של $ +0.0002342 (+48.17%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Swingby שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00065386 (+984.13%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Swingby (SWINGBY)?

בדוק את Swingby עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSwingby (SWINGBY)

Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.

Swingby זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Swingbyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSWINGBY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Swingbyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSwingby לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Swingbyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Swingby (SWINGBY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Swingby (SWINGBY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Swingby.

בדוק את Swingby תחזית המחיר עכשיו‏!

Swingby (SWINGBY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Swingby (SWINGBY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SWINGBY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Swingby (SWINGBY)

מחפש איך לקנותSwingby? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Swingbyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SWINGBY למטבעות מקומיים

1 Swingby(SWINGBY) ל VND
18.9546945
1 Swingby(SWINGBY) ל AUD
A$0.001102059
1 Swingby(SWINGBY) ל GBP
0.000533022
1 Swingby(SWINGBY) ל EUR
0.000612255
1 Swingby(SWINGBY) ל USD
$0.0007203
1 Swingby(SWINGBY) ל MYR
RM0.00302526
1 Swingby(SWINGBY) ל TRY
0.029525097
1 Swingby(SWINGBY) ל JPY
¥0.1058841
1 Swingby(SWINGBY) ל ARS
ARS$0.957840534
1 Swingby(SWINGBY) ל RUB
0.058221849
1 Swingby(SWINGBY) ל INR
0.063055062
1 Swingby(SWINGBY) ל IDR
Rp11.617740309
1 Swingby(SWINGBY) ל KRW
1.000410264
1 Swingby(SWINGBY) ל PHP
0.040790589
1 Swingby(SWINGBY) ל EGP
￡E.0.034941753
1 Swingby(SWINGBY) ל BRL
R$0.003904026
1 Swingby(SWINGBY) ל CAD
C$0.000994014
1 Swingby(SWINGBY) ל BDT
0.087631698
1 Swingby(SWINGBY) ל NGN
1.101374715
1 Swingby(SWINGBY) ל COP
$2.8812
1 Swingby(SWINGBY) ל ZAR
R.0.012641265
1 Swingby(SWINGBY) ל UAH
0.029856435
1 Swingby(SWINGBY) ל VES
Bs0.100842
1 Swingby(SWINGBY) ל CLP
$0.691488
1 Swingby(SWINGBY) ל PKR
Rs0.204219456
1 Swingby(SWINGBY) ל KZT
0.385389312
1 Swingby(SWINGBY) ל THB
฿0.023352126
1 Swingby(SWINGBY) ל TWD
NT$0.021947541
1 Swingby(SWINGBY) ל AED
د.إ0.002643501
1 Swingby(SWINGBY) ל CHF
Fr0.00057624
1 Swingby(SWINGBY) ל HKD
HK$0.005625543
1 Swingby(SWINGBY) ל AMD
֏0.275759652
1 Swingby(SWINGBY) ל MAD
.د.م0.0064827
1 Swingby(SWINGBY) ל MXN
$0.013383174
1 Swingby(SWINGBY) ל SAR
ريال0.002701125
1 Swingby(SWINGBY) ל PLN
0.002614689
1 Swingby(SWINGBY) ל RON
лв0.003104493
1 Swingby(SWINGBY) ל SEK
kr0.006850053
1 Swingby(SWINGBY) ל BGN
лв0.001202901
1 Swingby(SWINGBY) ל HUF
Ft0.244412196
1 Swingby(SWINGBY) ל CZK
0.015090285
1 Swingby(SWINGBY) ל KWD
د.ك0.0002196915
1 Swingby(SWINGBY) ל ILS
0.002427411
1 Swingby(SWINGBY) ל AOA
Kz0.656603871
1 Swingby(SWINGBY) ל BHD
.د.ب0.0002715531
1 Swingby(SWINGBY) ל BMD
$0.0007203
1 Swingby(SWINGBY) ל DKK
kr0.004588311
1 Swingby(SWINGBY) ל HNL
L0.018857454
1 Swingby(SWINGBY) ל MUR
0.032874492
1 Swingby(SWINGBY) ל NAD
$0.012626859
1 Swingby(SWINGBY) ל NOK
kr0.007253421
1 Swingby(SWINGBY) ל NZD
$0.00122451
1 Swingby(SWINGBY) ל PAB
B/.0.0007203
1 Swingby(SWINGBY) ל PGK
K0.003039666
1 Swingby(SWINGBY) ל QAR
ر.ق0.002614689
1 Swingby(SWINGBY) ל RSD
дин.0.072058812

Swingby מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Swingby, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSwingby הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Swingby

כמה שווה Swingby (SWINGBY) היום?
החי SWINGBYהמחיר ב USD הוא 0.0007203 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SWINGBY ל USD?
המחיר הנוכחי של SWINGBY ל USD הוא $ 0.0007203. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Swingby?
שווי השוק של SWINGBY הוא $ 640.91K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SWINGBY?
ההיצע במחזור של SWINGBY הוא 889.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SWINGBY?
‏‏SWINGBY השיג מחיר שיא (ATH) של 1.13198303 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SWINGBY?
SWINGBY ‏‏רשם מחירATL של 0.000070124516478627 USD.
מהו נפח המסחר של SWINGBY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SWINGBY הוא $ 3.50K USD.
האם SWINGBY יעלה השנה?
SWINGBY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SWINGBY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:05:06 (UTC+8)

Swingby (SWINGBY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SWINGBY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SWINGBY
SWINGBY
USD
USD

1 SWINGBY = 0.0007203 USD

מסחרSWINGBY

USDTSWINGBY
$0.0007203
$0.0007203$0.0007203
+9.13%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד