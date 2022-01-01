Swingby (SWINGBY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Swingby (SWINGBY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Swingby (SWINGBY) מידע Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX. אתר רשמי: https://swingby.network מסמך לבן: https://docs.swingby.network/SwingbySkybridge_WhitePaper_v1.0.1_1401222020.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x8287c7b963b405b7b8d467db9d79eec40625b13a קנה SWINGBYעכשיו!

Swingby (SWINGBY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Swingby (SWINGBY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 616.45K $ 616.45K $ 616.45K ההיצע הכולל: $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M אספקה במחזור: $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M FDV (שווי מדולל מלא): $ 640.84K $ 640.84K $ 640.84K שיא כל הזמנים: $ 0.00415 $ 0.00415 $ 0.00415 שפל כל הזמנים: $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 מחיר נוכחי: $ 0.0006928 $ 0.0006928 $ 0.0006928 למידע נוסף על Swingby (SWINGBY) מחיר

Swingby (SWINGBY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Swingby (SWINGBY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SWINGBY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SWINGBYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SWINGBYטוקניומיקה, חקרו אתSWINGBYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SWINGBY מעוניין להוסיף את Swingby (SWINGBY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SWINGBY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SWINGBY ב-MEXC עכשיו!

Swingby (SWINGBY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SWINGBYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SWINGBY עכשיו את היסטוריית המחירים!

SWINGBY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SWINGBY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SWINGBY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SWINGBYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!