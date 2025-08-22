עוד על SWELL

Swell Network סֵמֶל

Swell Network מְחִיר(SWELL)

1 SWELL ל USDמחיר חי:

$0.010161
$0.010161$0.010161
-7.06%1D
USD
Swell Network (SWELL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:33:23 (UTC+8)

Swell Network (SWELL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.010143
$ 0.010143$ 0.010143
24 שעות נמוך
$ 0.011399
$ 0.011399$ 0.011399
גבוה 24 שעות

$ 0.010143
$ 0.010143$ 0.010143

$ 0.011399
$ 0.011399$ 0.011399

$ 0.06972841720693182
$ 0.06972841720693182$ 0.06972841720693182

$ 0.007034496316403832
$ 0.007034496316403832$ 0.007034496316403832

-1.06%

-7.06%

-5.22%

-5.22%

Swell Network (SWELL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.010165. במהלך 24 השעות האחרונות, SWELL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.010143 לבין שיא של $ 0.011399, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWELLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06972841720693182, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.007034496316403832.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWELL השתנה ב -1.06% במהלך השעה האחרונה, -7.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Swell Network (SWELL) מידע שוק

No.784

$ 26.65M
$ 26.65M$ 26.65M

$ 66.39K
$ 66.39K$ 66.39K

$ 101.65M
$ 101.65M$ 101.65M

2.62B
2.62B 2.62B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

26.21%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Swell Network הוא $ 26.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 66.39K. ההיצע במחזור של SWELL הוא 2.62B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.65M.

Swell Network (SWELL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Swell Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00077186-7.06%
30 ימים$ +0.000118+1.17%
60 ימים$ +0.000813+8.69%
90 ימים$ -0.000345-3.29%
Swell Network שינוי מחיר היום

היום,SWELL רשם שינוי של $ -0.00077186 (-7.06%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Swell Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000118 (+1.17%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Swell Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SWELL ראה שינוי של $ +0.000813 (+8.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Swell Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000345 (-3.29%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Swell Network (SWELL)?

בדוק את Swell Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSwell Network (SWELL)

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

Swell Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Swell Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSWELL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Swell Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSwell Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Swell Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Swell Network (SWELL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Swell Network (SWELL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Swell Network.

בדוק את Swell Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Swell Network (SWELL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Swell Network (SWELL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SWELL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Swell Network (SWELL)

מחפש איך לקנותSwell Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Swell Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SWELL למטבעות מקומיים

Swell Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Swell Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSwell Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Swell Network

כמה שווה Swell Network (SWELL) היום?
החי SWELLהמחיר ב USD הוא 0.010165 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SWELL ל USD?
המחיר הנוכחי של SWELL ל USD הוא $ 0.010165. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Swell Network?
שווי השוק של SWELL הוא $ 26.65M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SWELL?
ההיצע במחזור של SWELL הוא 2.62B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SWELL?
‏‏SWELL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.06972841720693182 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SWELL?
SWELL ‏‏רשם מחירATL של 0.007034496316403832 USD.
מהו נפח המסחר של SWELL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SWELL הוא $ 66.39K USD.
האם SWELL יעלה השנה?
SWELL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SWELL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:33:23 (UTC+8)

