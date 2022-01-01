Swell Network (SWELL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Swell Network (SWELL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Swell Network (SWELL) מידע Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services. אתר רשמי: https://www.swellnetwork.io/ מסמך לבן: https://docs.swellnetwork.io/swell/what-is-swell סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x0a6E7Ba5042B38349e437ec6Db6214AEC7B35676 קנה SWELLעכשיו!

Swell Network (SWELL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Swell Network (SWELL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 26.18M $ 26.18M $ 26.18M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 2.62B $ 2.62B $ 2.62B FDV (שווי מדולל מלא): $ 99.81M $ 99.81M $ 99.81M שיא כל הזמנים: $ 0.07048 $ 0.07048 $ 0.07048 שפל כל הזמנים: $ 0.007034496316403832 $ 0.007034496316403832 $ 0.007034496316403832 מחיר נוכחי: $ 0.009981 $ 0.009981 $ 0.009981 למידע נוסף על Swell Network (SWELL) מחיר

Swell Network (SWELL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Swell Network (SWELL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SWELL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SWELLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SWELLטוקניומיקה, חקרו אתSWELLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SWELL מעוניין להוסיף את Swell Network (SWELL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SWELL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SWELL ב-MEXC עכשיו!

Swell Network (SWELL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SWELLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SWELL עכשיו את היסטוריית המחירים!

SWELL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SWELL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SWELL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SWELLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!