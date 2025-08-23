עוד על SWEAT

Sweat Economy סֵמֶל

Sweat Economy מְחִיר(SWEAT)

1 SWEAT ל USDמחיר חי:

$0.002186
$0.002186$0.002186
-0.31%1D
USD
Sweat Economy (SWEAT) טבלת מחירים חיה
Sweat Economy (SWEAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002155
$ 0.002155$ 0.002155
24 שעות נמוך
$ 0.00235
$ 0.00235$ 0.00235
גבוה 24 שעות

$ 0.002155
$ 0.002155$ 0.002155

$ 0.00235
$ 0.00235$ 0.00235

$ 0.09348826436965357
$ 0.09348826436965357$ 0.09348826436965357

$ 0.002090364522972062
$ 0.002090364522972062$ 0.002090364522972062

-0.82%

-0.31%

-7.73%

-7.73%

Sweat Economy (SWEAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002185. במהלך 24 השעות האחרונות, SWEAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002155 לבין שיא של $ 0.00235, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWEATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.09348826436965357, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002090364522972062.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWEAT השתנה ב -0.82% במהלך השעה האחרונה, -0.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sweat Economy (SWEAT) מידע שוק

No.961

$ 15.76M
$ 15.76M$ 15.76M

$ 152.58K
$ 152.58K$ 152.58K

$ 47.78M
$ 47.78M$ 47.78M

7.21B
7.21B 7.21B

21,867,346,500.41
21,867,346,500.41 21,867,346,500.41

20,886,880,623.089
20,886,880,623.089 20,886,880,623.089

32.98%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Sweat Economy הוא $ 15.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 152.58K. ההיצע במחזור של SWEAT הוא 7.21B, עם היצע כולל של 20886880623.089. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.78M.

Sweat Economy (SWEAT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Sweat Economyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000068-0.31%
30 ימים$ -0.000502-18.69%
60 ימים$ -0.000124-5.38%
90 ימים$ -0.001926-46.85%
Sweat Economy שינוי מחיר היום

היום,SWEAT רשם שינוי של $ -0.0000068 (-0.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Sweat Economy שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000502 (-18.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Sweat Economy שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SWEAT ראה שינוי של $ -0.000124 (-5.38%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Sweat Economy שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001926 (-46.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sweat Economy (SWEAT)?

בדוק את Sweat Economy עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSweat Economy (SWEAT)

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

Sweat Economy זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sweat Economyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSWEAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sweat Economyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSweat Economy לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Sweat Economyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sweat Economy (SWEAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sweat Economy (SWEAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sweat Economy.

בדוק את Sweat Economy תחזית המחיר עכשיו‏!

Sweat Economy (SWEAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sweat Economy (SWEAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SWEAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Sweat Economy (SWEAT)

מחפש איך לקנותSweat Economy? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sweat Economyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SWEAT למטבעות מקומיים

1 Sweat Economy(SWEAT) ל VND
57.498275
1 Sweat Economy(SWEAT) ל AUD
A$0.00334305
1 Sweat Economy(SWEAT) ל GBP
0.0016169
1 Sweat Economy(SWEAT) ל EUR
0.00185725
1 Sweat Economy(SWEAT) ל USD
$0.002185
1 Sweat Economy(SWEAT) ל MYR
RM0.009177
1 Sweat Economy(SWEAT) ל TRY
0.089585
1 Sweat Economy(SWEAT) ל JPY
¥0.321195
1 Sweat Economy(SWEAT) ל ARS
ARS$2.886385
1 Sweat Economy(SWEAT) ל RUB
0.1766354
1 Sweat Economy(SWEAT) ל INR
0.19129675
1 Sweat Economy(SWEAT) ל IDR
Rp35.24193055
1 Sweat Economy(SWEAT) ל KRW
3.0305076
1 Sweat Economy(SWEAT) ל PHP
0.1238021
1 Sweat Economy(SWEAT) ל EGP
￡E.0.1059725
1 Sweat Economy(SWEAT) ל BRL
R$0.0118427
1 Sweat Economy(SWEAT) ל CAD
C$0.0030153
1 Sweat Economy(SWEAT) ל BDT
0.2658271
1 Sweat Economy(SWEAT) ל NGN
3.34097425
1 Sweat Economy(SWEAT) ל COP
$8.7750911
1 Sweat Economy(SWEAT) ל ZAR
R.0.03839045
1 Sweat Economy(SWEAT) ל UAH
0.09056825
1 Sweat Economy(SWEAT) ל VES
Bs0.3059
1 Sweat Economy(SWEAT) ל CLP
$2.0976
1 Sweat Economy(SWEAT) ל PKR
Rs0.6194912
1 Sweat Economy(SWEAT) ל KZT
1.1690624
1 Sweat Economy(SWEAT) ל THB
฿0.0708814
1 Sweat Economy(SWEAT) ל TWD
NT$0.0665988
1 Sweat Economy(SWEAT) ל AED
د.إ0.00801895
1 Sweat Economy(SWEAT) ל CHF
Fr0.001748
1 Sweat Economy(SWEAT) ל HKD
HK$0.01706485
1 Sweat Economy(SWEAT) ל AMD
֏0.8365054
1 Sweat Economy(SWEAT) ל MAD
.د.م0.019665
1 Sweat Economy(SWEAT) ל MXN
$0.0406847
1 Sweat Economy(SWEAT) ל SAR
ريال0.00819375
1 Sweat Economy(SWEAT) ל PLN
0.0079534
1 Sweat Economy(SWEAT) ל RON
лв0.0094392
1 Sweat Economy(SWEAT) ל SEK
kr0.02077935
1 Sweat Economy(SWEAT) ל BGN
лв0.00364895
1 Sweat Economy(SWEAT) ל HUF
Ft0.7426815
1 Sweat Economy(SWEAT) ל CZK
0.0458413
1 Sweat Economy(SWEAT) ל KWD
د.ك0.000666425
1 Sweat Economy(SWEAT) ל ILS
0.00736345
1 Sweat Economy(SWEAT) ל AOA
Kz1.99178045
1 Sweat Economy(SWEAT) ל BHD
.د.ب0.000823745
1 Sweat Economy(SWEAT) ל BMD
$0.002185
1 Sweat Economy(SWEAT) ל DKK
kr0.0139403
1 Sweat Economy(SWEAT) ל HNL
L0.0572033
1 Sweat Economy(SWEAT) ל MUR
0.0997234
1 Sweat Economy(SWEAT) ל NAD
$0.03830305
1 Sweat Economy(SWEAT) ל NOK
kr0.02204665
1 Sweat Economy(SWEAT) ל NZD
$0.0037145
1 Sweat Economy(SWEAT) ל PAB
B/.0.002185
1 Sweat Economy(SWEAT) ל PGK
K0.0092207
1 Sweat Economy(SWEAT) ל QAR
ر.ق0.00793155
1 Sweat Economy(SWEAT) ל RSD
дин.0.21887145

Sweat Economy מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Sweat Economy, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSweat Economy הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Sweat Economy

כמה שווה Sweat Economy (SWEAT) היום?
החי SWEATהמחיר ב USD הוא 0.002185 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SWEAT ל USD?
המחיר הנוכחי של SWEAT ל USD הוא $ 0.002185. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sweat Economy?
שווי השוק של SWEAT הוא $ 15.76M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SWEAT?
ההיצע במחזור של SWEAT הוא 7.21B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SWEAT?
‏‏SWEAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.09348826436965357 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SWEAT?
SWEAT ‏‏רשם מחירATL של 0.002090364522972062 USD.
מהו נפח המסחר של SWEAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SWEAT הוא $ 152.58K USD.
האם SWEAT יעלה השנה?
SWEAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SWEAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Sweat Economy (SWEAT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

