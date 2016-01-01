Sweat Economy (SWEAT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Sweat Economy (SWEAT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Sweat Economy (SWEAT) מידע Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries. אתר רשמי: https://swe.at מסמך לבן: https://whitepaper.swe.at סייר בלוקים: https://solscan.io/token/NSG17kiSApMumWjLbZ4BLx8biPaAxTk9tDCdy1Fb9ia קנה SWEATעכשיו!

Sweat Economy (SWEAT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sweat Economy (SWEAT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 15.87M $ 15.87M $ 15.87M ההיצע הכולל: $ 20.89B $ 20.89B $ 20.89B אספקה במחזור: $ 7.22B $ 7.22B $ 7.22B FDV (שווי מדולל מלא): $ 48.09M $ 48.09M $ 48.09M שיא כל הזמנים: $ 0.113806 $ 0.113806 $ 0.113806 שפל כל הזמנים: $ 0.002082438882973488 $ 0.002082438882973488 $ 0.002082438882973488 מחיר נוכחי: $ 0.002199 $ 0.002199 $ 0.002199 למידע נוסף על Sweat Economy (SWEAT) מחיר

Sweat Economy (SWEAT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Sweat Economy (SWEAT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SWEAT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SWEATהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SWEATטוקניומיקה, חקרו אתSWEATהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

