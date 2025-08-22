Swan Chain (SWAN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004632. במהלך 24 השעות האחרונות, SWAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0045 לבין שיא של $ 0.004652, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWAN השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, +2.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Swan Chain (SWAN) מידע שוק
$ 61.54K
$ 61.54K$ 61.54K
$ 4.63M
$ 4.63M$ 4.63M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SWAN
שווי השוק הנוכחי של Swan Chain הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.54K. ההיצע במחזור של SWAN הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.63M.
Swan Chain (SWAN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Swan Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00012967
+2.88%
30 ימים
$ -0.000936
-16.82%
60 ימים
$ -0.001339
-22.43%
90 ימים
$ -0.014958
-76.36%
Swan Chain שינוי מחיר היום
היום,SWAN רשם שינוי של $ +0.00012967 (+2.88%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Swan Chain שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000936 (-16.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Swan Chain שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SWAN ראה שינוי של $ -0.001339 (-22.43%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Swan Chain שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.014958 (-76.36%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Swan Chain (SWAN)?
SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable.
Swan Chainתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Swan Chain (SWAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Swan Chain (SWAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Swan Chain.
הבנת הטוקנומיקה של Swan Chain (SWAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SWAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
